Усик проти Ф’юрі: чому про це знову говорять і чи дійсно можливий третій бій

Колись світ боксу точно сумуватиме за Тайсоном Ф’юрі – першокласним важковаговиком із харизмою, непередбачуваністю і вмінням бути шоуменом. Але це буде не зараз, бо поки "Циганський король" просто не дає можливості забути про себе. Реванш Усика і Дюбуа, протистояння Канело та Кроуфорда і навіть боксерські успіхи блогера Джейка Пола цими днями не так обговорюють, як ймовірне повернення Тайсона Ф’юрі у ринг.

Чого ж насправді варто очікувати від британця, чи дійсно можливий його третій бій з Усиком, та всі останні новини щодо потенційного "камбеку" Ф’юрі – у цьому матеріалі.

Двічі піти, аби… двічі повернутися?

Тайсон Ф’юрі часто публічно згадує Бога. В Україні говорять, що Всевишній любить трійцю. Навряд в британській, чи то пак циганській, релігійно-народній творчості є схожа приказка, але Ф’юрі вже двічі оголошував про завершення кар’єри. І якщо зараз він повернеться – доведеться рано чи пізно, знову піти на боксерську пенсію, втретє.

Щоправда, в обох випадках не дуже вірилося, що в британця з боксом остаточний "зі енд". Те, що Ф’юрі може повернутися, було зрозуміло заледве не відразу після його оголошення про завершення кар’єри. Такі хлопці часто ідуть, щоб… прийти ще раз.

Втім, спочатку британець трішки зник з інформаційного простору. Але ненадовго. Згодом – Ф’юрі активно з’являвся у медіа та соцмережах, однак боксу у його житті було дуже мало. Принаймні публічно. Футбол, зустрічі із "селебритіз" і навіть тренування своєї дружини.

З часом Ф’юрі все ж повернувся у звичне середовище, демонструючи свою непогану фізичну форму і готовність знову бути "в ділі", якщо буде хороша пропозиція. І схоже, що така пропозиція з’явилася…

Туркі і гроші. Багато грошей

"18 квітня 2026 року, стадіон "Вемблі". Трилогія! Щодо квитків зв’язуйтеся зі Спенсером Брауном (його менеджер - ред)", – написав Ф’юрі 3 липня на своїй сторінці в Instagram.

А перед цим британець дав дещо об’ємніший коментар, в якому пояснив свою мотивацію. Зокрема, знову згадав про нібито несправедливий результат попередніх поєдинків з українським боксером.

"Знаєте, якби я повертався, то тільки заради бою з Усиком. Але я хочу чесного результату в Англії. Він єдиний боксер, заради якого хочу повернутись? Саме його я хочу. Це бій, якого я найбільше прагнув би отримати наступним", – сказав Тайсон.

Цьому передували сотні коментарів про повернення Ф’юрі від експертів, промоутерів, боксерів і представників ЗМІ. Втім, варто виділити чи не ключовий із них. Це слова того, хто може дати те, що потрібно Ф’юрі – великі бої і ще більші гроші. Звісно, це Туркі.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг заявив про "камбек" Ф’юрі як про доконаний факт.

"Циганський король" повернеться. Я розмовляв з ним, і він мені пообіцяв, що буде на Riyadh Season у 2026 році… Нам треба влаштувати полювання на кролика", – зазначив Туркі.

І згадка про "кролика" була не випадковістю. Саме так Ф’юрі інколи називав Усика, апелюючи до різниці у габаритах. Тож Туркі також мав на увазі саме бій з Тайсона з Усиком.

Про гроші й помсту за ефемерну несправедливість Усику говорили люди, які теж досить непогано знають Ф’юрі. Про фінансову мотивацію самопроголошеного "Циганського короля" – майже всі, кому не лінь. Про якусь тотальну несправедливість двох поєдинків проти Усика в контексті суддівських записок – переважно сам Тайсон і його команда.

Підсумки. Поки не остаточні

Те, що раніше сприймалося як порожні балачки, зараз все більше набуває обрисів і конкретики. Передусім, варто звернути увагу на фактаж, а його вистачає. Як мінімум, названо конкретний день і локацію бою.

Чому ж саме така дата? Навряд чи Ф’юрі потрібно аж стільки часу для тренувального табору, або ж Туркі та інші організатори бою проти Усика будуть так довго над ним працювати. Скоріше за все, це пов’язано з іншими боксерськими подіями, зокрема, реваншем Усика з Дюбуа. А ще – Джозефом Паркером, який значиться першим у черзі на бій з переможцем.

Принаймні, так було до цієї епопеї з поверненням Фʼюрі. Себто, Тайсон обрав певний люфт у часі. І це зробив невипадково.

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Ще один важливий аспект – арена. На думку Фʼюрі, його обікрали у попередніх поєдинках, які відбувалися у Саудівській Аравії. Ер-Ріяді і Kingdom Arena – навряд домашній стадіон Усика, але Тайсон на це не зважає. Тож цього разу він хоче поєдинку на своєму "полі" і обрав для цього легендарну арену "Вемблі" у Лондоні.

Зрештою, варто звернути увагу і на заяву Туркі, людини, яка роками будує свій імідж. Так, контраверсійні заяви у нього бувають, але кидати слова на вітер в контексті організації такого "мейн івенту" йому точно не на руку.

Готовність битися саме з Ф’юрі висловлював в інтерв’ю і сам Усик. При цьому, згідний наш боксер вийти на поєдинок навіть на арені, яку обере суперник. Зрештою, ключові менеджери його команди також не виключали ймовірності трилогії, але спочатку всі націлені на поєдинок проти Дюбуа, до якого залишилося два тижні.

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Тайсону здалося замало таких заяв Усика і його команди. І, напевно, аби додатково мотивувати українця він вирішив утнути дурницю, зустрівшись з другом Путіна, президентом Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умаром Кремльовим. Хоча, знаючи Ф’юрі, він міг зробити це й з інших мотивів.

Тож у тепер у нас є все, що необхідно для третього бою Усика та Ф’юрі – публічне "за" обох боксерів, організатора бою і попередня дата з локацією. Чи повернеться Ф’юрі лише заради Усика лише? Можливо, але не факт. Там же ще й Джошуа є, і Дюбуа, якого Тайсон також недавно назвав легким суперником для себе.

Що може статися за цей час, до умовного 18 квітня? Та будь-що. Від потенційної травми когось із учасників поєдинку і до того, що Ф’юрі просто може передумати, впасти у депресію чи податися в ще в якийсь сегмент "ентертейменту".

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Зрештою, не так давно промоутер британця Френк Воррен говорив, що Тайсон страждає на біполярний розлад. Домисли це чи конкретний медичний діагноз – наразі сказати важко. Але те, що Ф’юрі притаманно часто змінювати свою позицію – факт.

Ф’юрі може корчити дурника, пити пиво, бути у депресії, але він точно має непогане IQ і дуже любить гроші. Зараз йому 36 і ось випала нагода, чи не востаннє в кар’єрі ще раз отримати багатомільйонний контракт. Здається, що Тайсон свого шансу не упустить.

Вся ця історія з натяком на трилогію швидко набирає обертів. Цілком імовірно, що незабаром ми дізнаємося ще більше конкретики. Відправна точка – фінальний гонг після поєдинку Усик – Дюбуа.