Це нікому не цікаво, – Гірн розкритикував ідею третього бою між Усиком та Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн вважає, що третій бій між чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі нікому не буде цікавим. Він вважає, що люди хочуть бачити протистояння Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Його слова передає BoxingScene.

"Я думаю, добрий знак у тому, що він говорить про трилогію з Усиком – це реакція в інтернеті. Але, з усією повагою, нікому це не цікаво. Все, що люди хочуть – це бій проти Ей Джея. Так що ми просто будемо робити свою справу. Він буде робити свою справу. І ми побачимо, до чого це призведе", – сказав Гірн.

Напередодні 36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.