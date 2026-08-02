Зі 100 мільйонів залишається половина: Гвоздик – про гонорари боксерів

Колишній володар титулу чемпіона світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) поділився залаштунками професійного боксу та пояснив, куди насправді зникають гучні суми гонорарів.

Про це він сказав в інтерв'ю Fantastic Football and Other Sports.

"У середньому боксер отримує приблизно 50%-60% від заявленого гонорару. По-перше, є податки. Я живу у федеральному штаті Каліфорнія. Потім ідуть відрахування відсотків тренеру та менеджеру. І ще всі решта, хто лишився в команді, отримують раніше обговорену фіксовану суму. Всі боксери кладуть у кишеню приблизно 55% гонорару. І це з усіма так. Якщо кажуть, що Олександр Усик, скажімо, заробив 100 мільйонів, то насправді він отримає приблизно 50 мільйонів", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що на початку лютого 2026 року український боксер несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу. На початку поєдинку Олександр двічі відправляв суперника в нокдаун, але у сьомому раунді сам опинився на канвасі.

Ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі Гвоздика. Нещодавно боксер підписав контракт з компанією Zuffa Boxing, за яким він гарантовано отримує три поєдинки на рік.