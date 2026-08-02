Чемберлен сенсаційно нокаутував О'Лірі та відібрав титул IBO

Британський боксер Марк Чемберлен (18-1-1, 13 КО) став новим чемпіоном IBO у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), сенсаційно перемігши ірландця Пірса О'Лірі (19-1, 11 КО).

Поєдинок відбувся на арені "3Arena" у Дубліні (Ірландія). Чемберлен здобув перемогу технічним нокаутом у десятому раунді, завдавши О'Лірі першої поразки в професійній кар'єрі.

Попри статус фаворита О'Лірі, Чемберлен із перших раундів захопив ініціативу, двічі відправивши чемпіона в нокдаун (в другому та третьому раундах) та розбивши йому ніс.

У сьомому раунді ірландець відповів нокдауном після потужного удару по корпусу та, здавалося, перехопив перевагу. Проте в десятому раунді Чемберлен перервав атаку суперника, провів результативну серію ударів і змусив рефері зупинити бій на позначці 1:37.

Для 27-річного Чемберлена ця перемога стала найгучнішою у професійній кар'єрі. Після поразки Джошу Педлі у 2024 році британець зумів перезапустити кар'єру та повернувся до боротьби за найвищі позиції дивізіону.

Промоутер Queensberry Френк Воррен повідомив, що контракт на бій містив пункт про обов'язковий реванш.

Нагадаємо, напередодні Сепеда впевнено переміг Роуча та став чемпіоном світу WBC у легкій вазі.