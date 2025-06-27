Випробування для фаворитів: Вайлдер, Пол, Рамірес і Мбіллі – проти ветеранських амбіцій і останніх шансів

Хоч у більшості командних видів спорту зараз міжсезоння, де всі відпочивають або займаються сімейними справами, у боксі такого поняття немає.

Так, є відпочинки після боїв, відновлення після травм, проте бокс – це спорт на весь рік. Іноді топових поєдинків немає тривалий час, а іноді – вікенди дуже "м’ясні".

Останні вихідні червня саме з таких. Тут і повернення Деонтея Вайлдера, і Джейк Пол знову спробує довести, що він не тільки блогер, а й боксер.

Колишній суперник Сергія Дерев’янченка Крістіан Мбіллі зійдеться зі ще одним досвідченим представником Східної Європи, поляком Мацеєм Сулецьким за тимчасовий титул WBC, а Гільберто Рамірес та Юніель Дортікос зійдуться за повноцінний пояс WBO.

Деонтей Вайлдер (43-4-1, 39 КО) vs Тірелл Герндон (24-5, 15 КО)

Практично рік тому "Бронзовий бомбардувальник" відлетів у жорсткий нокаут від Чжана Чжилея. Після тієї гіркої поразки шанси повернутися до еліти хевівейту стали мінімальними. Не додавала оптимізму й травма ліктя, яка змусила відкласти повернення на невизначений термін.

Та боксер, якому за п’ять місяців стукне 40, не збирається тихо зникати з радарів. У нього – місія. Сказати гучне, нокаутуюче слово. А далі? Можливо, Джошуа, можливо Ф'юрі. Світ бачив немало трилогій, а ось кватрологій...

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На папері Герндон – ідеальний суперник для перезавантаження. Рекорд Тірелла виглядає пристойно, але це лише ширма. Усі перемоги здобуто проти бійців, які більше схожі на статистів, ніж на справжніх опонентів. У двох останніх боях американець здобував перемоги розділеним рішенням над суперниками з рекордами 8-9 та 7-0-1. Не надто вражаюче.

У чотирьох з п’яти поразок його зупиняли достроково – і це головний сигнал для Вайлдера. Варто лише додати газу – й опонент знову полетить у небуття. Зокрема, проти справжніх проспектів Герндон виглядав безпорадно: з призером Олімпіади в Токіо Річардом Торресом він протримався два раунди, а з Ефе Аджагбою впав уже в першому.

Деонтею не потрібно вмикати "режим знищення", щоб здобути перемогу. У його резюме – 20 нокаутів у першому раунді. Ймовірно, цього разу він не поспішатиме, аби краще відчути ринг, згадати смак бою, втягнутись. Але шансів у Герндона – як у мене замінити Ярмоленка в Динамо.

Прогноз: Вайлдер переможе нокаутом до 5 раунду.

Де дивитися: бій відбудеться у ніч на 28 червня в Нью-Йорку. У прямому ефірі турнір покаже стрімінг PPV.COM. Підписка разом з андеркардом коштує 24,99 доларів.

Джейк Пол (11–1, 7 КО) – Хуліо Сезар Чавес-молодший (54–6–1, 34 КО)

Після "епічної" зустрічі з 60-річним Майком Тайсоном Джейк Пол обрав собі молодшого суперника – 39-річного мексиканця. На перший погляд – хороша заміна. У такому віці боксер ще не ветеран, а досвід і ментальна витримка зазвичай лише міцнішають.

Та не в цьому випадку. Чавес-молодший, якого колись хвалили за потужний удар і витривалість, залишив "нормальний бокс" десь у 12-му раунді бою проти Серхіо Мартінеса – у 2012-му році. На той момент його рекорд був 46-0-1.

Перша поразка не пройшла безслідно. Замість злету – затяжне падіння. Так, були ще великі бої. Наприклад, у 2017-му він вистояв усі 12 раундів проти Сауля Альвареса. Але це був останній спалах зірки, яка давно почала згасати.

За рік до бою з Полом Чавес-молодший переміг за очками бійця UFC Джеремаю Хілла – типовий "експериментальний" поєдинок, далекий від класичного боксу. Зараз він каже правильні речі, звучить впевнено: "Я тут, щоб перемогти. Зроблю це нокаутом". Але, як кажуть боксери: " Сьогодні в завтрашній день Слова – це не кулак, їх можна витримати багато".

Пол – не геній рингу, але й не шоу-боксер з TikTok. У нього – реальні бої, реальні тренування і чітка стратегія. До того ж, він молодший на 11 років і бій пройде у важчій вазі, ніж звична для мексиканця. Тіло Чавеса навряд чи швидко адаптується до нового "розміру": швидкість впаде, витривалість – також.

Пол обережний і вміє рахувати очки. Якщо не буде сюрпризів – виграє за очками, утримуючи дистанцію і працюючи за схемою. Це не бій з метою знищити – це бій з метою переконливо виграти.

Прогноз: перемога Джейка Пола рішенням суддів.

Де дивитися: Протистояння транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Початок трансляції орієнтовно – о 03:00 у ніч проти 29 червня за Києвом. Подія відбудеться в місті Анагайм, штат Каліфорнія.

Гільберто Рамірес (47–1, 30 КО) – Юніель Дортікос (27–2, 25 КО)

Одним із головних козирів Раміреса у нижчих вагових категоріях завжди були швидкість рук і ніг. І навіть після переходу у важку вагу мексиканець зберіг свою мобільність, рухаючись рингом легко, немов середньоваговик.

У боях проти Біллем-Сміта, Гуляміряна та Джо Сміта-молодшого він демонстрував вражаючу стаміну, тонке відчуття дистанції та майже математичний таймінг. Ці якості й стали його ключем до перемог.

На противагу йому – Дортікос. Кубинець діє в іншій парадигмі: вибух, сила, натиск. Його бокс – це не вишукана шахова партія, а спроба розбити дошку навпіл першим же ударом. Проблема в тому, що з роками ця стратегія втрачає ефективність, а з Раміресом вона й поготів не працює.

Мексиканець, найімовірніше, візьме контроль у свої руки з перших хвилин, як диригент, який не дозволяє оркестру грати фальшиво. Дортікос пробуватиме нав’язати силові розміни, та проти таких майстрів, як Гассієв і Брієдіс, цього було замало – а Рамірес, як не крути, технічніший за обох.

Шансів на сенсацію майже немає. Постарілий Дортікос – це не тигр у клітці, а лев, якому важко згадати свої кращі дні.

Прогноз: перемога Раміреса одноголосним рішенням суддів. Імовірний нокаут у пізніх раундах.

Де дивитися: це співголовний бій вечора боксу в Анагаймі. Протистояння транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Початок трансляції орієнтовно – о 03:00 у ніч проти 29 червня Києвом.

Крістіан Мбіллі (28–0, 23 КО) – Мацей Сулецький (33–3, 13 КО)

Минулого серпня француз камерунського походження Крістіан Мбіллі зустрівся з Сергієм Дерев’янченком – і переміг. Так, цифри суддівських записок (100:90, 99:91, 98:92) виглядають, як тотальне домінування. Але на рингу все було трохи складніше. І це не патріотизм, а твереза оцінка. І вона ж дає змогу ствердити, що Мбіллі здобув абсолютно заслужену перемогу. Проте, не забуваємо, що український боксер взагалі бився з травмою руки. Та зараз не про минулий бій.

Тепер – новий виклик. Ще один досвідчений боєць зі Східної Європи – поляк Мацей Сулецький. У його послужному списку багато імен, але небагато яскравих перемог. І хоча він молодший за Дерев’янченка лише на два роки, виглядає менш небезпечним. Не той характер, не той послужний список.

Влітку 2024 року Сулецький отримав шанс показати себе проти однієї з головних молодих зірок – американця Дієго Пачеко. І, на жаль, нічого не продемонстрував. Програв нокаутом у шостому раунді – без варіантів.

Мбіллі – не просто молодший і вибуховіший, він ще й голодніший до успіху. Француз готовий зробити ще один крок до вершин. "Вижити" проти такого мотивованого суперника буде складно. Пережити другу половину бою – ще складніше.

Прогноз: перемога Мбіллі нокаутом у другій половині бою.

Де дивитися: подія відбудеться у місті Квебек, провінція Квебек, Канада. Двобій між французом і поляком розпочнеться орієнтовно о 7 ранку 28 червня. В Україні трансляцію проведе онлайн-сервіс MEGOGO.