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Чжилей брутально нокаутував Вайлдера на вечорі боксу в Саудівській Аравії

Олександр Булава — 2 червня, 10:43
Чжилей брутально нокаутував Вайлдера на вечорі боксу в Саудівській Аравії

Китайський боксер Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) здобув дострокову перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO).

Поєдинок активніше розпочав 41-річний китаєць, який затискав суперника біля канатів та більше завдавав ударів.

У п'ятому раунді Вайлдер пропустив удар правою рукою від китайця, від якого його розвернуло, Чжилей встиг нанести ще один удар, від якого американець впав. Деонтей піднявся, проте невпевнено тримався на ногах і рефері прийняв рішення зупинити бій.

Огляд

Бій відбувся у Саудівській Аравії в межах протистояння 5 боксерів Matchroom Boxing Едді Гірна з 5 представниками Queensbury Promotions Френка Воррена.

За підсумками вечора боксу команда Воррена всуху перемогла команду Гірна – 10:0 та отримала бонус у розмірі 3 млн доларів.

Напередодні британець Даніель Дюбуа переміг хорвата Філіпа Хрговича та здобув звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Деонтей Вайлдер Чжан Чжилей

Чжан Чжилей

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