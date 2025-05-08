Він зробить свою роботу: Чавес-старший – про бій сина з Полом
Мексиканський боксер Хуліо Сезар Чавес вважає свого сина, колишнього чемпіона світу в середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-6-1, 34 КО) беззаперечним фаворитом у поєдинку проти блогера та боксера Джейка Пола (11-1, 7 КО).
Цитує Чавеса Seconds Out.
"Я вважаю, що в кожного в житті є другий шанс. Моєму синові було дуже важко в минулому, але я ніколи не бачив його таким зосередженим, як зараз у цьому бою. Якщо він продовжить у тому ж дусі, у мене немає жодних сумнівів, що він переможе Джейка Пола.
Будь-який боєць має шанс виступити на цьому бою. Джейк Пол — сильний боєць, він сильно б'є, він молодий, і в нього є шанс виступити на цьому бою, але я вірю, що мій син зробить свою справу", – розповів Чавес.
Нагадаємо, бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.