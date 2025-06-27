Вайлдер переважив Герндона перед боєм

Колишній чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) та Тіррелл Герндон (24-5, 15 КО) пройшли офіційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

Вайлдер на 3 кг переважив свого суперника, показавши на вагах 102,2 кг, що майже на п'ять кілограмів більше, ніж в останньому бою із Чжаном Чжилеєм.

Результати зважування

Деонтей Вайлдер – 102,2 кг

Тіррелл Герндон – 99 кг

Бій відбудеться ніч з 27 на 28 червня у Вічіто, штат Канзас, США. Його формат складатиметься з 10 раундів.

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

37-річний Герндон виграв три останні бої виграв. Остання його поразка датована жовтнем 2023 року – від Річарда Торреса.