Однією правою: Дерев'янченко з травмою програв Мбіллі

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) програв чемпіону WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіану Мбіллі (28-0, 23 KO).

Бій у канадському Квебеку завершився одноголосним рішенням суддів: 100-90, 99-91, 98-92. Зазначимо, що українець пройшов усю дистанцію в десять раундів, боксуючи понад половини поєдинку з травмою ліктя, через яку він не міг використовувати ліву руку.

Хід бою

Поєдинок розпочався за переваги канадця, який активніше йшов уперед та викидав більше ударів. Українцю вдалося виправити ситуацію ближче до четвертого раунду, коли він зумів провести кілька успішних комбінацій.

Проте саме в цій трихвилинці дуже помітною стала травма українця — вимкнулася ліва рука. Через пошкодження ліктя українець міг працювати лише правою і при цьому йому вдалося забрати четвертий раунд.

Команда Сергія після кожного раунду прикладала лід та по максимуму підтримувала ліву руку українського боксера. На сьомий раунд українець класно увімкнувся і декілька потужних ударів завдавав, попри травму Дерев'янченко продовжував боротися.

В останніх трьох раундах українець захищався і майже не завдавав націлених та потужних ударів. Тренер Сергія Андре Розьє був готовий зупинити поєдинок достроково, однак дозволив завершити бій Дерев'янченку з однією рукою.

Після поєдинку Сергій Дерев'янченко розповів чому вирішив боксувати попри травму:

"Я не хотів програвати і я продовжив битися. Мої ноги були в порядку і я мав одну руку, мені необхідно було рухатися. На наступний раунд я хотів пробити лівою, однак зрозумів, що не можу. Мбіллі хороший боксер, сильний, однак якби я мав дві руки, я думаю, що ситуація була б іншою. Дякую сім'ї, всім українським фанатам та своїй команді", — підсумував українець.