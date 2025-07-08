Рой Джонс-молодший назвав умову, за якої Пол може стати чемпіоном світу

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший вважає, що за умови правильного вибору опонента блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) може стати чемпіоном світу.

Про це повідомляє Fight Hub TV.

Джонс зізнався, що не дивився повністю поєдинки Пола, а лише переглядав найкращиі моменти. Втім, він вірить у боксерські перспективи Джейка.

"Я з тих, хто дивиться лише хайлайти. Я бачив деякі моменти і вони мені сподобалися. Для мене Пол завжди був потужним панчером. Він може нокаутувати будь-кого. Людям треба сприймати Джейка серйозно. Я думаю, він має чудовий шанс стати чемпіоном світу", – резюмував Рой Джонс-молодший.

Однак Джонс впевнений: якщо Пола змусити битися з сильними та досвідченими суперниками – вони його переможуть.

"Якщо він зустрінеться із кимось, хто перебуває на завершальному етапі кар’єри – як, наприклад, я чи Майк Тайсон – шанси стають 50 на 50. У тебе є суперник, який кращий, але вже не в тій формі – і це вирівнює шанси", – заявив Рой.

Нагадаємо, Пол заявляв, що готовий боксувати з чинним чемпіоном світу Баду Джеком. WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після звитяги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.

Раніше колишній чемпіон світу у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик не проти вийти в ринг з Джейком Полом.