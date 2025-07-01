Може претендувати на чемпіонський титул: Пол увійшов в топ-15 рейтингу WBA

Блогер-боксер Джейк Пол вперше потрапив до ТОП-15 рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у першій важкій вазі (до 90,7 кг), посівши 14 місце.

Рейтинг опубліковано на сайті організації.

28-річний Пол здобув цю позицію після перемоги одноголосним рішенням суддів над ексчемпіоном світу за версією WBC у середній вазі Хуліо Сесаром Чавесом-молодшим. Бій відбувся минулого тижня в Анахаймі.

Якщо ж блогер-боксер буде успішно просуватися рейтингом, то зможе претендувати на титул WBA у першій важкій вазі, який зараз належить мексиканцю Хільберто Раміресу.

На професійному рингу Джейк Пол має 12 перемог і одну поразку.

Раніше Пол назвав дату потенційного поєдинку з Джошуа.