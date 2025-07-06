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WBA може виключити Джейка Пола зі свого рейтингу

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 11:24
WBA може виключити Джейка Пола зі свого рейтингу
Джейк Пол та Хуліо Сезар Чавес
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WBA може виключити боксера-блогера Джейка Пола зі свого рейтингу через хвилю критики з боку інших претендентів.

Про це повідомляє The Ring.

Організація маж намір переглянути своє рішення через хвилю критики з боку інших претендентів на потрапляння у список 15 кращих боксерів.

Додає обурення спортсменам і той факт, що Пол ніколи не перемагав суперників з відповідного рейтингу, не враховуючи виставковий поєдинок з 58-річним Майком Тайсоном.

Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.

Зазначається, що остаточний вердикт організація винесе на майбутній європейській конвенції у Мадриді, яка триватиме з 15 по 18 липня.

Якщо ж блогер-боксер буде успішно просуватися рейтингом, то зможе претендувати на титул WBA у першій важкій вазі, який зараз належить мексиканцю Хільберто Раміресу.

Раніше американець назвав дату потенційного поєдинку з Джошуа.

WBA Бокс Джейк Пол

WBA

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