WBA може виключити Джейка Пола зі свого рейтингу

WBA може виключити боксера-блогера Джейка Пола зі свого рейтингу через хвилю критики з боку інших претендентів.

Про це повідомляє The Ring.

Організація маж намір переглянути своє рішення через хвилю критики з боку інших претендентів на потрапляння у список 15 кращих боксерів.

Due to heavy criticism and outrage from other ranked contenders, the WBA will review Jake Paul's cruiserweight ranking at their upcoming European convention in Madrid - which takes place from July 15-18.



The WBA ranked Paul at No. 14 in its cruiserweight rankings after his… pic.twitter.com/WIhGpZw24A — Ring Magazine (@ringmagazine) July 5, 2025

Додає обурення спортсменам і той факт, що Пол ніколи не перемагав суперників з відповідного рейтингу, не враховуючи виставковий поєдинок з 58-річним Майком Тайсоном.

Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.

Зазначається, що остаточний вердикт організація винесе на майбутній європейській конвенції у Мадриді, яка триватиме з 15 по 18 липня.

Якщо ж блогер-боксер буде успішно просуватися рейтингом, то зможе претендувати на титул WBA у першій важкій вазі, який зараз належить мексиканцю Хільберто Раміресу.

Раніше американець назвав дату потенційного поєдинку з Джошуа.