WBA може виключити Джейка Пола зі свого рейтингу
WBA може виключити боксера-блогера Джейка Пола зі свого рейтингу через хвилю критики з боку інших претендентів.
Про це повідомляє The Ring.
Організація маж намір переглянути своє рішення через хвилю критики з боку інших претендентів на потрапляння у список 15 кращих боксерів.
Додає обурення спортсменам і той факт, що Пол ніколи не перемагав суперників з відповідного рейтингу, не враховуючи виставковий поєдинок з 58-річним Майком Тайсоном.
Нагадаємо, WBA ухвалила рішення поставити блогера на 14 місце рейтингу після перемоги над Сезаром Чавесом, який востаннє перемагав на рингу у 2012 році.
Зазначається, що остаточний вердикт організація винесе на майбутній європейській конвенції у Мадриді, яка триватиме з 15 по 18 липня.
Якщо ж блогер-боксер буде успішно просуватися рейтингом, то зможе претендувати на титул WBA у першій важкій вазі, який зараз належить мексиканцю Хільберто Раміресу.
Раніше американець назвав дату потенційного поєдинку з Джошуа.