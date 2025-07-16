Хіт до реваншу з Дюбуа: Усик отримає персональний трек від Пивоварова та української діджейки

Олександр Усик отримає не лише підтримку мільйонів українців у реванші з Дюбуа, а й свій персональний саундтрек!

Відомий співак Артем Пивоваров та всесвітньо популярна діджейка Korolova об'єдналися, щоб створити музичну композицію на честь українського чемпіона.

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Артисти вже анонсували спільну роботу в соцмережах і поділилися короткими тизерами майбутнього треку. Саунд звучить потужно, а атмосфера – заряджена на перемогу. Музика обіцяє стати не просто фоном, а справжнім бойовим гімном.

Повна версія треку вийде вже 18 липня – за день до довгоочікуваного реваншу Усика з Дюбуа.

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр проведе другий бій із Даніелем, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом вживу.

Раніше Усик розповів, яку пораду йому дала мама перед реваншем із Дюбуа.