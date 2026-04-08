Пак'яо відреагував на можливе зірвання бою проти Мейвезера

Колишній чемпіон світу Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) відреагував на можливе скасування бою з Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0, 27 KO).

Його цитує Boxing Scene.

Філіппінський боксер переконаний, що Флойд усвідомлює, що контракт, який він підписав, стосується офіційного поєдинку. Саме завдяки цьому він отримав аванси від Netflix і кредитора.

"Пак Мен" впевнений, що у непереможеного американця немає жодних підстав, аби відмовитись від очного протистояння.

"У нього немає жодних підстав скасовувати бій. Якщо він це зробить, це його право, але він зіткнеться з безліччю проблем: з боку Netflix, організаторів події та спонсорів, MP Promotions… Саме тому для цього бою я подбав про те, щоб він підписав контракт першим – спираючись на свій попередній досвід", – заявив Менні.

Пак'яо пригадав тривалі перемовини з Мейвезером, які тривали далеко не один рік. Менні розповів, що зі сторони Флойда було багато обіцянок та ще більше відмовок щодо лобової зустрічі.

"Мені немає чого говорити, бо він уже підписав контракт. Навіщо? Я не злюся, але скасовувати бій – це неправильно. У тебе є право скасувати бій, але тобі доведеться зіткнутися з багатьма наслідками. У нас з цим немає проблем, бо у нас є багато варіантів. Netflix завжди готовий", – додав філіппінець.

Поєдинок Пак'яо – Мейвезер-молодший запланований на 19 вересня у Лас-Вегасі. Подію прийме відома локація під назвою "Сфера". Трансляція доступна на стрімінговій платформі Netflix.

Перший бій між легендарними боксерами відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів.

Раніше американський боєць розповідав, що майбутній реванш не матиме статусу офіційного поєдинку.

Нагадаємо, що перед цим Мейвезер у червні 2026 року проведе виставковий поєдинок у Греції.