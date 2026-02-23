Кроуфорд зробив прогноз на бій Стівенсона проти Гарсії

Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд висловився про потенційний бій між чемпіоном WBO в першій напівсередній вазі Шакуром Стівенсоном і володарем титулу WBC у цьому дивізіоні Раяном Гарсією.

Його слова цитує DAZN Boxing.

Легендарний американець, який нещодавно завершив кар'єру, вважає, що це буде односторонній поєдинок. Він заявив, що Шакур переможе дуже впевнено, якщо ця битва відбудеться.

"Я думаю, що Шакур просто рознесе його вщент. Я не думаю, що Раян зможе влучати по Стівенсону так, як по Барріосу. Барріос стояв прямо під ударами, був занадто повільним і не мав жодного гейм-плану. Шакур не буде тим бійцем, по якому можна просто влучати. Все просто", – сказав Кроуфорд.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Після поєдинку він заявив, що хоче битися з Шакуром Стівенсоном, який напередодні піднявся у трійку найкращих рейтингу P4P.

Володар пояса WBO востаннє бився на початку лютого. Він здолав Теофімо Лопеса.