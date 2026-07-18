Усик назвав трійку найкращих боксерів P4P

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) назвав трійку лідерів світового боксу незалежно від вагової категорії (P4P).

Про це він розповів у коментарі FightHype.

"Топ-3 P4P зараз? Кроуфорд, Канело... Шакур Стівенсон. Мені подобається стиль Шакура, але я хочу, щоб він був динамічнішим і використовував більше різноманітних комбінацій. Він неймовірний боєць", – сказав Олександр.

Також Усик відповів хто сильніший: Шакур Стівенсон, Девін Гейні чи Джервонта Девіс.

"Шакур", – підсумував український боксер.

Зазначимо, що Олександр Усик після звільнення поясів заявив, що не йде зі спорту й у нього залишився "Last dance". Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником, але найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.

Напередодні брат Тайсона Ф'юрі також натякнув на можливість проведення трилогії. Про бажання втретє розділити ринг раніше заявляли обидва боксери.