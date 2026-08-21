Пограбування у Лас-Вегасі та 42 раунди чистого "мистецтва". Історія дуелі Пак'яо – Маркес

В історії боксу закарбовано чимало легендарних протистоянь, але тетралогія між Менні Пак'яо та Хуаном Мануелем Маркесом займає у ній особливе місце.

"Чемпіон" розповідає про драматичну дуель довжиною у 8 років, у якій уболівальники побачили усе – нокдауни, скандальні рішення суддів та один із найгучніших нокаутів у XXI столітті.

Три нокдауни – не означає перемога (8 травня 2004)

Вперше дороги філіппінця та мексиканця перетнулися 8 травня 2004 року на культовій арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі. На кону бою стояв титул чемпіона WBA (Super) та IBF у напівлегкій вазі. Менні ж захищав чемпіонський пояс The Ring у цій же вазі.

Вже із першого раунду уболівальники побачили той бокс, якого вже, напевно, ніколи не зможуть побачити. Боксери не стали вичікувати та "йти у розвідку", а одразу влаштували м’ясорубку на американському рингу.

Пак'яо – Маркес 1 Getty Images

Вже у стартовій трихвилинці Хуан тричі побував у нокдауні. Здавалося, що після такого вже не виходять на наступний раунд, але інакше думав мексиканський боєць. Маркес не лише продовжив двобій, а й відбоксував усі встановлені 12 раундів. Хуан підлаштувався під вибуховий стиль боксу опонента та переважно діяв на контратаках. Переможця протистояння визначали лише суддівські записки, які несподівано нарахували нічию – 113:113 (мирова), 110:115 (Пак'яо) та 115:110 (Маркес).

Після оголошення результату на обличчі Менні "читався" величезний розпач. Філіппінець точно вважав, що переміг, особливо коли він тричі ледь не відправив суперника "спати".

Бій супроводжувався скандалом: боковий суддя Берт Клемент зізнався, що в 1-му раунді виставив рахунок 10:8 замість 10:7 (через 3 нокдауни). Якби він поставив 10:7, Пак'яо виграв би за розділеним рішенням.

І, звісно ж, після таких драматичних поєдинків майже завжди чекає реванш.

Мізерна звитяга, якої могло не бути (15 березня 2008)

Щоправда, другого бою між Пак'яо та Маркесом довелося чекати довгі 4 роки. 15 березня 2008-го уболівальники нарешті побачили реванш, який відбувся у 43-поверховому розкішному готельно-розважальному комплексі "Mandalay Bay".

Цей поєдинок теж був титульним. На кону були пояс чемпіона WBC та вакантний титул The Ring у другій напівлегкій вазі.

Усі з нетерпінням чекали, чи буде перший раунд таким же крутим, як у першій зустрічі. Нокдаун для Маркеса був, але цього разу у третій трихвилинці. Пак'яо соковито спіймав суперника коротким лівим хуком та відправив того на канвас. Однак Хуан, як усі вже звикли, одразу ж підійнявся на ноги, відбоксувавши усю дистанцію.

Пак'яо – Маркес 2 Getty Images

Протягом дуелі мексиканець краще тримав дистанцію та робив ставку на правий крос, а також відмінно влучав у контратаках. Тоді як Пак'яо традиційно ліквідував переваги суперника своєю агресією та кількістю викинутих ударів.

Знову на бійців чекали суддівські підрахунки, яких із острахом вже чекав Менні. Пак'яо пам'ятав, як його обікрали у першому бою, але на цей рефері нарахували справедливий фінальний результат – перемога філіппінця за роздільним рішенням (115:112, 114:113 та 112:115).

Ключовим моментом для суддів став нокдаун у 3-му раунді: якби його не було, то на фанів, не виключено, чекала б друга мирова у цьому протистоянні.

"Пограбування" Маркеса (12 листопада 2011)

Звичайно, такі захопливі протистояння частенько перетворюються на трилогію. Боксери не могли "вкрасти" у прихильників можливість побачити ще один очний двобій, тому 12 листопада 2011 року Менні та Хуан втретє розділили один ринг.

І знову зустріч прийняла арена "MGM Grand", яка запам'яталася філіппінцю неприємними спогадами. Пак'яо підходив до поєдинку у статусі найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії (P4P), тоді як Маркес пішов на жертви заради трилогії. Мексиканський боєць змінив вагу, підійнявшись у дивізіоні, та змінив тренера з фізичної підготовки, аби хоча б у третьому поєдинку перемогти суперника з Філіппін.

Пак'яо – Маркес 3 Getty Images

Мексиканець відверто здивував усіх своєю підготовленістю до трилогії. Хуан ідеально прорахував початок атак Менні та чудово відповідав аперкотами та прямими через руку, не даючи Пак'яо діяти у його улюбленому стилі – вибуховою серійною роботою. Філіппінець не був готовим до такого стилю від суперника та вперше за довгий час не зміг нав'язати свій темп.

Хоч Менні і забирав окремі раунди завдяки агресивним кінцівкам, але протягом усього двобою Маркес виглядав краще.

12-раундовий бій закінчився скандалом. Рефері сигналізував про перемогу Пак'яо за більшістю суддівських записок – 115:113, 116:112 та 114:114.

Такий результат місцева публіка зустріла свистом. Маркеса публічно "пограбували"!

Фінал драматичної дуелі (8 грудня 2012)

Такий несправедливий результат зустрічі довів протистояння до четвертого бою. Маркес таки хотів хоча б із четвертої спроби взяти реванш у філіппінського опонента.

Наступного лобового двобою довелося чекати недовго. 8 грудня 2012 року Пак'яо та Маркес зіштовхнулися у рингу. І знову на "MGM Grand"...

Організатори вечора боксу створили для цієї незавершеної дуелі унікальний пояс "Чемпіона десятиліття" за версією WBO.

Із кожним наступним боєм Хуан ставав кращим. Він нагадував зелене яблуко, яке нарешті доспіло.

Вже зі старту обидва боксери кинули усе на кін, продемонструвавши один із найвидовищніших очних поєдинків. У 3-му раунді Маркес вперше за усі чотири бої відправив Пак'яо у нокдаун. Хуан спіймав Менні правим оверхендом. Це сенсаційне падіння ще більше розізлило філіппінського боксера, який у 5-й трихвилинці відповів супернику своїм нокдауном.

Пак'яо – Маркес 4 Getty Images

У наступному раунді боксери відмовилися від будь-якого захисту та обережності. Пак'яо повністю розбив захист опонента та кинувся в атаку, яка стала для нього фатальною. Мексиканець підловив суперника та наніс ідеальний удар на зустріч правим кросом прямо у щелепу Менні.

Пак'яо впав на ринг, наче підкошений, та декілька хвилин не міг піднятися із канвасу. Маркесу нарешті вдалося перемогти зіркового філіппінця нокаутом у 6-му раунді, що отримав статус "Нокаут року" та "Бій року" за версією авторитетного журналу The Ring.

Перемога Маркеса остаточно завершила "написання книги" про очне протистояння з Пак'яо.

Після поєдинку Хуан зізнався, що боявся нокауту від Менні, який міг прилетіти у будь-який момент.

"Я завдав ідеального удару. Знав, що Пак'яо може нокаутувати мене у будь-який момент. Ми постійно відпрацьовували удар, яким я його уклав. Чекав, що Пак'яо буде агресивним, тому планував працювати технічніше. І нам вдалося це втілити в життя. Останні три раунди бою я відчував, що він намагається нокаутувати мене, а тому розкривався", – заявляв Хуан.

Слід зазначити, що на момент зупинки поєдинку Менні вів за очками. Після п'яти раундів усі судді вирішили, що філіппінець виграв з рахунком 47:46.

Цікаво, що Менні благав свого промоутера організувати п'ятий бій проти Маркеса, але мексиканець навідріз відмовився від ще одного поєдинку. Хуан відхилив багатомільйонні пропозиції, поставивши раз і назавжди крапку у цьому протистоянні.

Дуель Маркес – Пак'яо – це вистава, яка подарувала 42 раунди чистого мистецтва на рингу, та назавжди увійшла в історію професійного боксу.