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Пак'яо може провести бій із Шакуром

Олександр Булава — 6 вересня 2026, 08:58
Пак'яо може провести бій із Шакуром
BoxingScene

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) може повернутися на ринг до кінця року.

Про це повідомляє BoxingScene.

47-річний ексчемпіон у восьми дивізіонах веде переговори про бій з володарем титулу WBO у першій напівсередній вазі Шакуром Стівенсоном (25-0, 11 КО).

Наразі сторони ще не узгодили вагову категорію, але один з функціонерів повідомив BoxingScene, що бій, ймовірно, відбудеться у напівсередній вазі до 147 фунтів (67 кг), і не нижче 145 фунтів (65 кг).

Дата поєдинку залежить від домовленостей Менні щодо реваншу з Флойдом Мейвезером-молодшим, який має відбутися у 2027 році.

Нагадаємо, Пак'яо востаннє виходив у ринг у липні 2025 року. Тоді він завершив бій внічию з Маріо Барріосом.

Шакур Стівенсон Менні Пак'яо

Менні Пак'яо

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