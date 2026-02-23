Де Ла Хойя натякнув на можливий реванш проти Мейвезера

Промоутер Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 КО) відреагував заяву Флойда Мейвезер (50-0, 27 КО), який збирається повернутись у професійний ринг.

Про це він розповів у коментарі Fight Hype.

Він не виключив варіанту проведення його реваншу проти непереможеного американця.

"Не робіть цього зі мною. Я знаю, що добре виглядаю, і, можливо, я захочу реваншу", – заявив Де Ла Хойя.

Нагадаємо, що Де Ла Хойя та Мейвезер провели перший бій у травні 2007-го. Зустріч закінчилась перемогою Флойда за роздільним рішенням суддів. Оскар втратив титул чемпіона WBC у першій середній вазі.

Востаннє нинішній промоутер виходив у профі-ринг у грудні 2008-го, коли у Лас-Вегасі програв нокаутом філліпінцю Менні Пак'яо. Натомість Мейвезер проводив офіційний поєдинок ще у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді епатажного бійця з Ірландії Конора Макгрегора.

Відзначимо, що Мейвезер прагне провести офіційний двобій уже влітку 2026-го. Це має статись після виставкового поєдинку проти Майка Тайсона, який запланований на 25 квітня.