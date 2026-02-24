Експерт зробив прогноз на реванш Пак'яо – Мейвезер

Боксерський менеджер Шон Гіббонс висловився про майбутнє протистояння зіркових Менні Пак'яо та Флойда Мейвезера.

Його слова цитує Boxing Scene.

Експерт заявив, що філіппінець здатний завдати американцю першої поразки в кар'єрі. Також він порівняв боксерську спадщину обох бійців.

"Цей бій став можливим, бо Менні дуже добре виглядав у своєму останньому бою та тому, що він постійно тренується. Ідеальний таймінг, враховуючи інтерес Netflix. Ці двоє пов'язані між собою вже 20 років, тож у цьому є певний символізм. А те, що обидва досі здатні битися на такому високому рівні, і те, що Менні буде здоровий, на відміну від першого бою – робить цю подію унікальною.

Якщо Менні покаже свій максимум, то у Флойда дуже великі шанси втратити свій "0". Дійти до 50-0 – це приголомшливо, але після цього бою буде 50-1. Я завжди казав, що рекорд Менні 62-8-3 кращий за Флойдові 50-0. Менні бився з суперниками в їхньому праймі – Хуаном Мануелем Маркесом, Марко Антоніо Баррерою, Еріком Моралесом і Тімоті Бредлі. Флойд своєю чергою чекав, доки його суперники постарішають. Цього разу він нарешті зробив неправильний вибір", – сказав Гіббонс.