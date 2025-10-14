Пак'яо може провести виставковий бій проти Ломаченка – філіппінські ЗМІ

46-річний Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) може провести виставковий бій проти українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це повідомляє філіппінське видання Spin.ph.

"Планована постановка цього поєдинку все ще перебуває на початковій стадії", – сказав журналістам адвокат Брандо Вієрнієсто, давній радник Пак'яо, коли боксер був сенатором.

Вієрнієсто визнав, що українець розглядався як наступний суперник Пак'яо, і що стороння організація Industry звернулася до Top Rank, яка була промоутерським підрозділом Ломаченка, коли той виступав.

Станом на час публікації, генеральний директор Top Rank Боб Арум не відповів на текстові повідомлення SPIN.ph з проханням про підтвердження. Проігнорувала запит і Кеті Нефф, PR-спеціалістка TOP Rank.

Нагадаємо, що нещодавно легендарний боксер повернувся не ринг. 20 липня його бій проти Барріоса завершився внічию за рішенням суддів.

Після бою Пак'яо заявив, що якщо Флойд Мейвезер повернеться з пенсії, то вони можуть провести ще один поєдинок.

Василь Ломаченко завершив кар'єру в червні цього року. Український боксер неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Зокрема, нещодавно він зустрівся з митрополитом УПЦ МП, до того – інвестував гроші в російську компанію. Також Ломаченко висловлював своє незадоволення митрополитом ПЦУ Епіфанієм.