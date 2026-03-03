Віряни запропонували Ломаченку посаду міністра спорту: боксер потрапив у прямий етер в Києві

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко потрапив у пряму трансляцію на території Києво-Печерської Лаври.

Відповідним відео поділилася одна з парафіянок УПЦ МП.

Жінка вела пряму трансляцію з Києва 22 лютого та показала Ломаченка, який відвідав православний монастирський комплекс.

Вона висловила захоплення діяльністю боксера по захисту священників УПЦ МП та заявила, що він має в майбутньому очолити Міністерство молоді та спорту.

Ломаченко смиренно вислухав схвальну тираду на свою адресу та відповів жінці російською: "Спасібо". Зазначимо, що Василь відвідав церкву разом з батьком Анатолієм Ломаченком, який має великий вплив на світогляд спортсмена.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко завершив боксерську 5 червня 2025 року. Спортсмен неодноразово потрапляв у скандал через підтримку проросійської УПЦ МП. Зокрема, ексчемпіон світу зустрічався з митрополитом Лонгіном, який згідно з розслідуванням Української правди має російське громадянство.

Нещодавно Ломаченко висловив підтримку втікачу Сергію Бубці, якого можуть позбавити звання Героя України.