Усі повинні піднімати це питання: британський супертяж закликав позбавити Усика чемпіонського пояса

Лоуренс Околі заявив, що в Олександра Усика мають забрати титул WBC після оголошення бою з Ріко Верховеном.

Його слова передає Sky Sports.

Британський боксер вважає, що українець мав провести поєдинок з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлом. А його вибір суперника для добровільного захисту повинен отримати свої наслідки.

"Усі повинні піднімати це питання. Команда Агіта, моя команда – нам усім необхідно продавлювати своє становище та сподіватися, що WBC вчинить правильно. Усик зобов'язаний побитися з Кабаєлом. Якщо він не відбоксує з ним у зазначені часові рамки – позбавте його титулу, і нехай наприкінці року б'ється з ким захоче. Потім ми з Кабаєлом відбоксуємо восени за повноцінний чемпіонський титул. Ось чому я так прагну перемогти Тоні Йоку та зробити це впевнено. Я знаю, що принесе мені ця перемога. Тому я просто повинен зробити свою роботу", – сказав Околі.

Зазначимо, що Лоуренс був чемпіоном світу у крузервейті та бриджервейті, після чого перейшов у надважку вагу, Свій наступний поєдинок він проведе у квітні проти олімпійського чемпіона Тоні Йоки.

Нагадаємо, що Усик битиметься з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном 23 травня в єгипетській Гізі. Напередодні Том Аспіналл розповів, чи вірить в апсет у цьому поєдинку.