Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Усі повинні піднімати це питання: британський супертяж закликав позбавити Усика чемпіонського пояса

Денис Іваненко — 9 березня 2026, 09:02
Усі повинні піднімати це питання: британський супертяж закликав позбавити Усика чемпіонського пояса
Олександр Усик
Getty Images

Лоуренс Околі заявив, що в Олександра Усика мають забрати титул WBC після оголошення бою з Ріко Верховеном.

Його слова передає Sky Sports.

Британський боксер вважає, що українець мав провести поєдинок з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлом. А його вибір суперника для добровільного захисту повинен отримати свої наслідки.

"Усі повинні піднімати це питання. Команда Агіта, моя команда – нам усім необхідно продавлювати своє становище та сподіватися, що WBC вчинить правильно. Усик зобов'язаний побитися з Кабаєлом. Якщо він не відбоксує з ним у зазначені часові рамки – позбавте його титулу, і нехай наприкінці року б'ється з ким захоче.

Потім ми з Кабаєлом відбоксуємо восени за повноцінний чемпіонський титул. Ось чому я так прагну перемогти Тоні Йоку та зробити це впевнено. Я знаю, що принесе мені ця перемога. Тому я просто повинен зробити свою роботу", – сказав Околі.

Зазначимо, що Лоуренс був чемпіоном світу у крузервейті та бриджервейті, після чого перейшов у надважку вагу, Свій наступний поєдинок він проведе у квітні проти олімпійського чемпіона Тоні Йоки.

Нагадаємо, що Усик битиметься з легендою кікбоксингу Ріко Верховеном 23 травня в єгипетській Гізі. Напередодні Том Аспіналл розповів, чи вірить в апсет у цьому поєдинку.

Читайте також :
Британський тренер відреагував на наступний бій Усика, згадавши Мухаммеда Алі
Олександр Усик Ловренс Околі

Олександр Усик

Британський тренер відреагував на наступний бій Усика, згадавши Мухаммеда Алі
Може дуже сильно бити: чемпіон UFC вірить в апсет у поєдинку Усик – Верховен
Це паршиво для боксу: ексчемпіон світу – про бій Усика з Верховеном
Тренер обрав наступного суперника для Усика
Все може змінити один удар: Сосновський – про бій Усика з Верховеном

Останні новини