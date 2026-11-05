В нього досі є той швидкий удар правою: Бенавідес – про бій Вайлдера з Опетаєю

Володар поясів WBA та WBO у крузервейті Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) поділився думками щодо поєдинку між Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) і Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це повідомляє Fight Hub TV.

"Думаю, це небезпечний бій для Джея, адже ми вже неодноразово бачили, як суперники виводили його з рівноваги. Я не намагаюся його принизити чи применшити заслуги, просто таке вже траплялося. І це було в боях із повільнішими суперниками.

Про Деонтея можна говорити що завгодно, але в нього досі є той швидкий удар правою. Якщо Вайлдер зможе влучити ним, Опетаї доведеться пройти через серйозні труднощі. Але якщо Джей нейтралізує його праву руку, не думаю, що у нього виникнуть якісь проблеми", – сказав Бенавідес.