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В нього досі є той швидкий удар правою: Бенавідес – про бій Вайлдера з Опетаєю

Денис Іваненко — 5 листопада 2026, 12:15
В нього досі є той швидкий удар правою: Бенавідес – про бій Вайлдера з Опетаєю
Давід Бенавідес
Getty Images

Володар поясів WBA та WBO у крузервейті Давід Бенавідес (32-0, 26 КО) поділився думками щодо поєдинку між Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) і Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це повідомляє Fight Hub TV.

"Думаю, це небезпечний бій для Джея, адже ми вже неодноразово бачили, як суперники виводили його з рівноваги. Я не намагаюся його принизити чи применшити заслуги, просто таке вже траплялося. І це було в боях із повільнішими суперниками.

Про Деонтея можна говорити що завгодно, але в нього досі є той швидкий удар правою. Якщо Вайлдер зможе влучити ним, Опетаї доведеться пройти через серйозні труднощі. Але якщо Джей нейтралізує його праву руку, не думаю, що у нього виникнуть якісь проблеми", – сказав Бенавідес.

Зазначимо, що цей бійвідбудеться 11 грудня в карді бою Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа. Раніше американський тренер Стівен Едвардс висловився про протистояння "Бронзового бомбардувальника" з австралійцем.

Напередодні 41-річний Вайлдер розповів, чому зірвались перемовини про поєдинок з Олександром Усиком. Він також розглядав можливість розділити ринг із Муратом Гассієвим.

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