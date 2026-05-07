Двоє українців потрапили до п’ятірки рейтингу WBO у середній вазі

Всесвітня боксерська організація (WBO) представила оновлений рейтинг у середній вазі, до топ-5 якого увійшли Федір Черкашин (27-1, 17 КО) та Сергій Богачук (27-3, 24 КО).

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації.

Українсько-польський середньоваговик Федір Черкашин піднявся одразу на три позиції і наразі посідає третє місце.

До топ-5 претендентів також увійшов Сергій Богачук.

Чемпіоном організації у середній вазі залишається казах Жанібек Алімханули, який провалив допінг-тест наприкінці 2025 року. Тимчасовим поясом WBO володіє британець Дензел Бентлі.

Рейтинг WBO у середній вазі

Чемпіон – Жанібек Алімханули (Казахстан)

Тимчасовий чемпіон – Дензел Бентлі (Велика Британія)

1. Йоенлі Ернандес (Куба)

2. Віто Мєлніцкі-молодший (США)

3. Федір Черкашин (Україна / Польща)

(Україна / Польща) 4. Бред Полс (Велика Британія)

5. Сергій Богачук (Україна)

Раніше повідомлялося, що Сергій Богачук підписав контракт з промоутерською компанією Zuffa Boxing. Свій наступний бій 31-річний українець проведе 10 травня проти Шейна Мозлі-молодшого (22-5, 10 КО).

Федір Черкашин востаннє виходив на ринг у листопаді 2025 року, коли нокаутував у першому раунді мексиканця Джованні Наваррете.