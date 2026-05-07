Двоє українців потрапили до п’ятірки рейтингу WBO у середній вазі
Всесвітня боксерська організація (WBO) представила оновлений рейтинг у середній вазі, до топ-5 якого увійшли Федір Черкашин (27-1, 17 КО) та Сергій Богачук (27-3, 24 КО).
Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації.
Українсько-польський середньоваговик Федір Черкашин піднявся одразу на три позиції і наразі посідає третє місце.
До топ-5 претендентів також увійшов Сергій Богачук.
Чемпіоном організації у середній вазі залишається казах Жанібек Алімханули, який провалив допінг-тест наприкінці 2025 року. Тимчасовим поясом WBO володіє британець Дензел Бентлі.
Рейтинг WBO у середній вазі
- Чемпіон – Жанібек Алімханули (Казахстан)
- Тимчасовий чемпіон – Дензел Бентлі (Велика Британія)
- 1. Йоенлі Ернандес (Куба)
- 2. Віто Мєлніцкі-молодший (США)
- 3. Федір Черкашин (Україна / Польща)
- 4. Бред Полс (Велика Британія)
- 5. Сергій Богачук (Україна)
Раніше повідомлялося, що Сергій Богачук підписав контракт з промоутерською компанією Zuffa Boxing. Свій наступний бій 31-річний українець проведе 10 травня проти Шейна Мозлі-молодшого (22-5, 10 КО).
Федір Черкашин востаннє виходив на ринг у листопаді 2025 року, коли нокаутував у першому раунді мексиканця Джованні Наваррете.