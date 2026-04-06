Вихрист покращив свою позицію у рейтингу WBO після перемоги над ексжертвою Кличка
Всесвітня боксерська організація (WBO) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів у гевівейті.
Про це повідомляє сайт WBO.
Лідером є непереможений британець Мозес Ітаума, який наприкінці березня 2026-го нокаутував Джермейна Франкліна, тоді як поза рейтингом своє місце займає чинний чемпіон світу Фабіо Вордлі. Британець 9 травня проводитиме перший захист титулу у бою проти Даніеля Дюбуа у Манчестері.
Також у трійку найкращих входять хорват Філіп Хргович та британець Дюбуа.
Український боксер Віктор Вихрист покращив свою позицію, підійнявшись із 12-ї на 10-ту сходинку.
Десятка рейтингу WBO у гевівейті
Чемпіон – Фабіо Вордлі (Велика Британія)
- Мозес Ітаума (Велика Британія)
- Філіп Хргович (Хорватія)
- Даніель Дюбуа (Велика Британія)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Чжан Чжилей (Китай)
- Джаред Андерсон (США)
- Дерек Чісора (Велика Британія)
- Баходир Жалолов (Узбекистан)
- Річард Торрес-молодший (США)
- Віктор Вихрист (Україна)
Нагадаємо, що наприкінці березня цього року Вихрист переміг поляка Маріуша Ваха за одноголосним рішенням суддів.
Надалі український боксер сподівається отримати бій за титул.