Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вихрист покращив свою позицію у рейтингу WBO після перемоги над ексжертвою Кличка

Софія Кулай — 6 квітня 2026, 11:47
Вихрист покращив свою позицію у рейтингу WBO після перемоги над ексжертвою Кличка
Віктор Вихрист
instagram.com/viktor_faust_vykhryst

Всесвітня боксерська організація (WBO) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів у гевівейті.

Про це повідомляє сайт WBO.

Лідером є непереможений британець Мозес Ітаума, який наприкінці березня 2026-го нокаутував Джермейна Франкліна, тоді як поза рейтингом своє місце займає чинний чемпіон світу Фабіо Вордлі. Британець 9 травня проводитиме перший захист титулу у бою проти Даніеля Дюбуа у Манчестері.

Також у трійку найкращих входять хорват Філіп Хргович та британець Дюбуа.

Український боксер Віктор Вихрист покращив свою позицію, підійнявшись із 12-ї на 10-ту сходинку.

Десятка рейтингу WBO у гевівейті

Чемпіон – Фабіо Вордлі (Велика Британія)

  1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  2. Філіп Хргович (Хорватія)
  3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  5. Чжан Чжилей (Китай)
  6. Джаред Андерсон (США)
  7. Дерек Чісора (Велика Британія)
  8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
  9. Річард Торрес-молодший (США)
  10. Віктор Вихрист (Україна)

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року Вихрист переміг поляка Маріуша Ваха за одноголосним рішенням суддів.

Надалі український боксер сподівається отримати бій за титул.

Читайте також :
Ексклюзив Гриців – про звитягу Вайлдера над Чісорою: Переміг той, хто краще витримав тиск
WBO Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

Вихрист: Мої промоутери докладають зусиль, щоб наступний бій був за титул
Вихрист переміг колишнього суперника Кличка та спаринг-партнера Усика
Вихрист у березні проведе бій проти досвідченого поляка, якого свого часу перемагав Кличко
Не думав, що все закінчиться так швидко: Вихрист – про свою перемогу нокаутом над Цвєтковим
Вихрист за 29 секунд нокаутував Цвєткова та завоював титул WBO European

Останні новини