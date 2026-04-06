Вихрист покращив свою позицію у рейтингу WBO після перемоги над ексжертвою Кличка

Всесвітня боксерська організація (WBO) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих боксерів у гевівейті.

Лідером є непереможений британець Мозес Ітаума, який наприкінці березня 2026-го нокаутував Джермейна Франкліна, тоді як поза рейтингом своє місце займає чинний чемпіон світу Фабіо Вордлі. Британець 9 травня проводитиме перший захист титулу у бою проти Даніеля Дюбуа у Манчестері.

Також у трійку найкращих входять хорват Філіп Хргович та британець Дюбуа.

Український боксер Віктор Вихрист покращив свою позицію, підійнявшись із 12-ї на 10-ту сходинку.

Десятка рейтингу WBO у гевівейті

Чемпіон – Фабіо Вордлі (Велика Британія)

Мозес Ітаума (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Чжан Чжилей (Китай) Джаред Андерсон (США) Дерек Чісора (Велика Британія) Баходир Жалолов (Узбекистан) Річард Торрес-молодший (США) Віктор Вихрист (Україна)

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року Вихрист переміг поляка Маріуша Ваха за одноголосним рішенням суддів.

Надалі український боксер сподівається отримати бій за титул.