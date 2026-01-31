Титульний бій Пачеко та Шираза скасовано

Бій Дієго Пачеко та Хамзи Шираза за пояс WBO у суперседеній вазі скасовано.

Про це повідомила пресслужба організації.

Причини такого рішення не повідомляються, але за інформацією ЗМІ Пачеко сам відмовився від титульного поєдинку через невдоволення своєю формою та останнім боєм проти Кевіна Саджо, який він виграв.

🚨Breaking: The WBO purse bid for Sheeraz–Pacheco is officially terminated. More information soon. 👀 pic.twitter.com/dG2rVqSILC — WBO (@WorldBoxingOrg) January 30, 2026

Напередодні боксер змінив менеджера та тренера, але одночасно з цим продовжує пошуки гідного наставника.

Хамза Шираз провів свій останній поєдинок влітку цього року, нокаутувавши Едгара Берлангу в п'ятому раунді.

Нагадаємо, раніше поясом володів Теренс Кроуфорд, але він від нього позбувся, завершивши кар'єру.