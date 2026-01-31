Українська правда
Титульний бій Пачеко та Шираза скасовано

Володимир Максименко — 31 січня 2026, 13:10
Титульний бій Пачеко та Шираза скасовано
Хамза Шіраз
Бій Дієго Пачеко та Хамзи Шираза за пояс WBO у суперседеній вазі скасовано.

Про це повідомила пресслужба організації.

Причини такого рішення не повідомляються, але за інформацією ЗМІ Пачеко сам відмовився від титульного поєдинку через невдоволення своєю формою та останнім боєм проти Кевіна Саджо, який він виграв.

Напередодні боксер змінив менеджера та тренера, але одночасно з цим продовжує пошуки гідного наставника.

Хамза Шираз провів свій останній поєдинок влітку цього року, нокаутувавши Едгара Берлангу в п'ятому раунді

Нагадаємо, раніше поясом володів Теренс Кроуфорд, але він від нього позбувся, завершивши кар'єру.

