Туркі обрав наступного суперника для Усика

Володар титулів WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24–0, 15 КО) отримав інформацію про можливого наступного опонента.

Про це повідомив інсайдер журналу The Ring Майк Коппінджер.

За задумом голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, український боксер може вийти в ринг з американцем мексиканського походження Давідом Бенавідесом.

Бій може відбутися у 2027 році в надважкій вазі.

Нагадаємо, що наступний поєдинок українець проведе проти нідерландця Ріко Верховена, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі.

Напередодні Давід Бенавідес здобув дострокову перемогу над Гільберто Раміресом, нокаутувавши його в шостому раунді, та завоював пояси WBA і WBO у важкій вазі. Для боксера це вже чемпіонський титул у третьому дивізіоні – раніше він тріумфував у другій середній та напівважкій категоріях.