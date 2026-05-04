Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Туркі обрав наступного суперника для Усика

Олександр Булава — 4 травня 2026, 19:58
Туркі обрав наступного суперника для Усика
Олександр Усик
instagram.com/usykaa

Володар титулів WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24–0, 15 КО) отримав інформацію про можливого наступного опонента.

Про це повідомив інсайдер журналу The Ring Майк Коппінджер.

За задумом голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха, український боксер може вийти в ринг з американцем мексиканського походження Давідом Бенавідесом.

Бій може відбутися у 2027 році в надважкій вазі.

Нагадаємо, що наступний поєдинок українець проведе проти нідерландця Ріко Верховена, який запланований на 23 травня в єгипетській Гізі.

Читайте також :
Туркі анонсував наступний бій Усика проти непереможеного нокаутера

Напередодні Давід Бенавідес здобув дострокову перемогу над Гільберто Раміресом, нокаутувавши його в шостому раунді, та завоював пояси WBA і WBO у важкій вазі. Для боксера це вже чемпіонський титул у третьому дивізіоні – раніше він тріумфував у другій середній та напівважкій категоріях.

Олександр Усик Давід Бенавідес Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх Туркі аль Аш-Шейх

Олександр Усик

Усик засвітився на відпочинку з Джошуа: український чемпіон поділився затишними кадрами
Туркі анонсував наступний бій Усика проти непереможеного нокаутера
Воррен – про гіпотетичний бій Ітауми проти Усика: Я б зробив його вже зараз
Верховен показав свою вагу перед боєм з Усиком
Усик бився з усіма, з ким міг: Аделеє – про бій українця з Верховеном

Останні новини