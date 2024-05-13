Усик — про реакцію на перенесення бою з Ф'юрі: Я був щасливий

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) був щасливий після перенесення бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це українець розповів у інтерв'ю порталу Mail Sport Boxing.

«Я був щасливий. Я подумав: «Вау, я повернуся додому, побачу свою доньку, Марію. Бувайте-бувайте, хлопці, я повертаюся додому в Україну. Чекайте мене тут, я пробуду вдома п'ять-шість днів і повернуся, після чого ми продовжимо тренування", — розповів Усик.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Напередодні Усик завершив тренувальний табір напередодні поєдинку з Ф'юрі та прибув на місце проведення бою.