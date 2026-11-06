Ф'юрі відреагував на рішення Усика змінити вагову категорію

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) розповів, що думає про бажання Олександра Усика (25-0, 16 КО) повернутись у крузервейт.

Своїми думками британець поділився в інтерв'ю FightHype.

"Не думаю, що це станеться. Не думаю, що Усик взагалі вийде в ринг, якщо суперником буду не я. Точно ні. Йому потрібен великий гонорар, а я – саме той, хто може йому це забезпечити. Чи відбудеться це – не знаю, але мені в це важко повірити. Не уявляю, щоб він опускався у вазі заради бою з Бенавідесом, і точно не уявляю, щоб він бився з якимись рандомними бійцями за копійки. Чи робить він це заради слави та титулів? Та ні. Не у 40 років. У такому віці це роблять заради великого чека", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання повернутись у крузервейт. Він хоче провести поєдинок із Давідом Бенавідесом і знову спробувати стати аболютним чемпіоном світу.

Востаннє Усик змагався в цьому дивізіоні у 2018 році. Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.