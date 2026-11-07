Чісора – Усику: Стули пельку і йди воювати

Британський боксер Дерек Чісора (35-14, 23 КО) різко висловився про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО).

42-річний спортсмен поспілкувався про українця з Talksport.

Чісору спитали про плани колишнього абсолюта повернутись у крузервейт заради бою проти Давіда Бенавідеса, на що британець відреагував доволі несподівано.

"Усику потрібно стулити пельку, зашнуруватись і йти воювати. Він тільки базікає! Він хоче битись в ринзі, щоб не опинитись на передовій. Просто замовкни і йди на війну. З нас вже досить", – заявив Чісора.

Попри це, Дерек вважає українця на одному рівні з Мухамедом Алі, через що йому вже нема чого доводити поверненням у крузервейт.

"Він вже на рівні Алі, він найкращий з усіх часів. Неймовірний, непереможений боксер, який досяг усього. Він чудовий боєць, але він не виграє свій бій у крузервейті. Прямо зараз його тренують друзі і через це я вважаю, що майбутній бій буде лайняним", – резюмував Чісора.

Зазначимо, що напередодні українець підтвердив бажання змінити вагову категорію. Востаннє Усик змагався у крузервейті у 2018 році.

Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний титул IBF. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохо" за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.