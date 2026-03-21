Є два види іноземців: які бояться, і які кажуть, що вони готові: Усик – про причини візиту Джошуа до України

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився деталями візиту британського ексчемпіона Ентоні Джошуа до України.

Його слова передає Cуспільне Спорт.

Український боксер зазначив, що ініціатива поїздки належала Джошуа, з яким вони наразі проводять спільний тренувальний табір.

"Є два види іноземців: які бояться і не їдуть в Україну, і які кажуть: "Так, ми готові!". Ей Джей – один з тих. Коли ми почали спілкуватися, а зараз тренуємося в одному таборі, то я сказав, що ми поїдемо в Україну на два дні, бо там турнір, поїду підтримати хлопців. І він такий: "О, а я ж не був в Україні". Я йому одразу кажу: "Хочеш?", а він – "Yes!". Він сам захотів".

За словами Усика, для 36-річного британця було важливо зрозуміти стійкість українців та особисто побачити країну в умовах війни.

"Ми і до того спілкувалися, він хотів приїхати і подивитися, звідки я, звідки ми, українці, як ми живемо, що у нас за країна. Він ж теж дивиться телебачення, бачить, як наші сильні хлопчики навалюють другій армії світу. І він такий: мені у будь-якому випадку треба побачити звідки ми, що у нас за країна і як ми живемо. І ось, коли ми поїхали, він з таким натхненням: "Є, мій перший раз в Україні, чудово".

Під час візиту Джошуа скуштував національні страви борщ та вареники, послухав українські пісні, а також разом з Усиком помолився й відвідав Майдан Незалежності та Меморіал пам'яті.

"І ось він тут. Борщ покуштував, вареники теж, українські пісні послухав. Я йому показав головні речі для мене, помолилися, з'їздили на Майдан. Я йому показав Меморіал пам'яті – там ж не лише наші люди, але й ті, хто приїхав нам допомагати".

Напередодні Олександр Усик (24-0, 15 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) провели спільне тренування, після чого прибули до Києва.

Обидва боксери відвідають вечір боксу від компанії Usyk 17 Promotions. Головною подією шоу стануть поєдинки за участю Олександра Хидняка та Даніеля Лапіна. Олімпійський чемпіон-2024 проведе дебютний поєдинок на професійному рингу. Його суперником стане колумбієць Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО).