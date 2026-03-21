Дебют Хижняка, поєдинок Лапіна: розклад усіх боїв супершоу від Усика

У суботу, 21 березня, у передмісті Києва відбудеться вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions.

Головною подією шоу стануть поєдинки за участю Олександра Хидняка та Даніеля Лапіна. Олімпійський чемпіон-2024 проведе дебютний поєдинок на професійному рингу. Його суперником стане колумбієць Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО).

Чемпіон WBO International, WBA Intercontinental та IBF Intercontinental у напівважкій вазі Даніель Лапін (12-0, 4 КО) битиметься з латвійським боксером Крістапсом Бульмейстерсом (14-4, 5 КО). Титули українця не стоятимуть на кону.

Програма боксерського вечора Rising Stars складатиметься з десяти поєдинків. Серед учасників відомі українські боксери: Дмитро Ловчинський, Айдер Абдураїмов, Данило Жасан та Кіра Макогоненко.

Список боїв вечора боксу Rising stars

Дмитро Ловчинський (1-0-0) – Сінан Кизилташ (1-1-0) – бій у надважкій вазі (чотири раунди)

Кіра Макогоненко (дебют) – Поліна Довгінка (0-1, 0 КО) – бій у легшій вазі (чотири раунди)

Микола Лактіонов (2-1-0) – Андрій Санжура (2-22-0) – бій у напівважкій вазі (чотири раунди)

Айдер Абдураімов (дебют) – Павло Павлов (2-2, 1 КО) – бій у другій напівлегкій вазі (чотири раунди)

Джамал Кулієв (1-0-0) – Бурак Аккус (15-11-0) – бій у другій середній вазі (чотири раунди)

Данило Жасан (дебют) – Алекс Кмет (5-7-1) – бій у важкій вазі (чотири раунди)

Елвін Алієв (1-0-0) – Мігель Сесаріо Антін (20-20-1) – бій у напівсередній вазі (чотири раунди)

Павло Іллюша (2-0-0) – Іванс Левіскіс (36-47, 22 КО) – бій у другій середній вазі (шість раундів)

Олександр Хижняк (дебют) – Вільмер Барон (8-13-1, 6 КО) – бій у напівважкій вазі (шість раундів)

Даніель Лапін (12-0, 4 КО) – Крістапс Бульмейстерс (14-4, 5 КО) – бій у напівважкій вазі (10 раундів)

Усі поєдинки транслюватиме Суспільне. Вечір боксу "Rising stars" на Суспільне Спорт розпочнеться о 17:50 за київським часом. Вихід Хижняка та Лапіна на ринг очікується не раніше 20:45.

Гостеп боксерського шоу стане колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа, який вже прибув до Києва.