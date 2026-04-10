Після реваншу з Ф'юрі: Красюк зробив заяву щодо відходу Усика на пенсію

Промоутер Олександр Красюк розповів, якби він досі продовжував співпрацю з Олександром Усиком (24-0, 15 КО), то український боксер би вже закінчив кар'єру професійного боксера.

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Колишній представник команди непереможеного українця запевнив, що Усик пішов би на пенсію ще після реваншу проти Тайсона Ф'юрі, у якому він вдруге переміг британця (21 грудня 2024 року).

"Якби я все ще був з ним і він би мене слухав, він би пішов на пенсію після другого бою з Тайсоном Ф'юрі. Він досяг усього можливого. Він заробив стільки грошей, про скільки міг тільки мріяти, або навіть більше. Він національний герой на батьківщині. Він визнана зірка в усьому світі – не просто зірка боксу, а зірка спорту. Що йому ще доводити? Як на мене – нічого. Йому просто варто було зробити цей крок, прийняти остаточне рішення закінчити з боксом і перейти до нової фази своєї кар'єри та життя", – заявив Красюк.

Нагадаємо, що промоутер та боксер припинили співпрацю перед реваншем Усика проти Даніеля Дюбуа, який відбувся 19 липня 2025 року.

Попереду в Олександра бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі. Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Вже визначився андеркард вечора боксу.

Також у фінальних планах Усика двобій проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа та трилогія з Тайсоном Ф'юрі.