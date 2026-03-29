До рівня Усика чи Ф'юрі він ще не дотягує: Красюк обрав Ітаумі наступного суперника

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк висловився про наступного суперника Мозеса Ітауми (14–0, 10 КО).

Слова відомого промоутера цитує Sport.ua.

На думку Красюка, Ітаума наразі не готовий претендувати на бій з Олександром Усиком, але цілком міг би протистояти Даніелю Дюбуа або Агіту Кабаєлу.

"До рівня Усика чи Ф'юрі він ще не дотягує, однак Дюбуа був би для нього відмінною опозицією. А бій з Кабаєлом міг би стати чи не найцікавішим", – сказав Красюк.

Промоутер також прогнозує Ітаумі велике боксерське майбутнє, який у молодому віці вже претендує на чемпіонський титул.

"Мозес крутий. Найбільше сподобалось, що йому всього 21 рік. Ітаума - це, однозначно, майбутнє супертяжкої ваги. Звичайно, в технічному плані ще є багато над чим працювати, однак він вже готовий стати чемпіоном світу", – додав Красюк.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума у ніч на 29 березня нокаутував американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО). Після бою британець заявив, що хотів би провести наступний бій проти Усика.