Красюк – про можливу трилогію Усика проти Ф'юрі: Бій виглядає дуже логічним наприкінці цього року

Промоутер Олександр Красюк розповів, що третій бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) є цілком реальним.

Його слова передає TalkSPORT Boxing.

Колишній представник команди українського боксера запевнив, що трилогія Усик – Ф'юрі є єдиним логічним підсумком того, що відбувається, та могла б відбутися наприкінці 2026 року.

"Я думаю, що це станеться. Бо це єдиний логічний підсумок того, що відбувається зараз. Якщо припустити, що Тайсон виграє і Усик виграє – цей бій виглядає дуже логічним наприкінці цього року. І я гадаю, що Туркі Аль аш-Шейх, будучи зараз "магом" цієї індустрії, має це на увазі", – заявив промоутер.

Красюк запевнив, що немає жодних підтверджень щодо цього можливого протистояння, але якщо люди хочуть заробити на боксі, то це один із тих поєдинків, які принесуть великі гроші.

Також функціонер не виключив варіанту британської битви "Циганського короля" проти Ентоні Джошуа, яку також хочуть побачити прихильники боксу.

Нагадаємо, що у перших двох боях Усик переміг Ф'юрі за рішенням суддів. Після них Тайсон вчергове завершив кар'єру.

Цікаво, що трилогія з британцем входить у фінальні плани Олександра. "Циганський король" вже відреагував на таке бажання непереможеного українця.

Відзначимо, що Усик 23 травня поб'ється у єгипетській Гізі проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, а Ф'юрі 11 квітня проведе двобій проти Арсланбека Махмудова у Лондоні.