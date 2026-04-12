Ф'юрі вийшов на бій проти Махмудова у шортах на честь легендарного загиблого боксера
Напередодні гучного поєдинку проти Арсланбека Махмудова Тайсон Ф'юрі привернув увагу фанатів деталями свого екіпірування.
Камери зазирнули до роздягальні британця під час вечора боксу, де він готувався до виходу в ринг разом зі своїм тренером Шугархіллом Стюардом.
Головною деталлю стали саме шорти Ф'юрі, і цього разу вони говорять більше, ніж будь-які слова. На поясі було чітко видно напис "RIP Ricky", що є зворушливою даниною пам'яті легендарному Ріккі Гаттону.
Ба більше, дизайн екіпірування був виконаний у кольорах Манчестер Сіті, що додає ще одного символічного шару образу.
Нагадаємо, що Ріккі Гаттон несподівано пішов з життя 14 вересня 2025 року. Згодом слідство встановило, що колишній чемпіон світу вчинив самогубство.
