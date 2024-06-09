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Ільченко став президентом Федерації боксу України

Микола Дендак — 9 червня, 10:40
Ільченко став президентом Федерації боксу України

Олега Ільченка обрали новим президентом Федерації боксу України на позачерговому засіданні в Житомирі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Ільченко був виконувачем обов'язків голови організації після того, як минулий президент Кирило Шевченко покинув свою посаду 8 лютого.

Окрім цього, прийняли рішення скасувати повноваження екс-президента ФБУ Володимира Продивуса. Нещодавно він оголосив про повернення на посаду, проте ФБУ не визнала його президентом.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

  • У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика Кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
  • У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламенту, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
  • 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
  • Навесні 2022 року Кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
  • У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
  • За кілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

  • Очолював Федерацію боксу України з 2008 року;
  • Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
  • Один зі 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду;
  • Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року;
  • Є близьким соратником Умара Кремльова, із яким часто проводить час разом;
  • За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
  • Попри війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати Кремльова й Росію.
Федерація боксу України

Федерація боксу України

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