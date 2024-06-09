Ільченко став президентом Федерації боксу України

Олега Ільченка обрали новим президентом Федерації боксу України на позачерговому засіданні в Житомирі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Ільченко був виконувачем обов'язків голови організації після того, як минулий президент Кирило Шевченко покинув свою посаду 8 лютого.

Окрім цього, прийняли рішення скасувати повноваження екс-президента ФБУ Володимира Продивуса. Нещодавно він оголосив про повернення на посаду, проте ФБУ не визнала його президентом.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика Кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;

У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламенту, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;

22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;

Навесні 2022 року Кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;

У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;

За кілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус