Ільченко став президентом Федерації боксу України
Олега Ільченка обрали новим президентом Федерації боксу України на позачерговому засіданні в Житомирі.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Ільченко був виконувачем обов'язків голови організації після того, як минулий президент Кирило Шевченко покинув свою посаду 8 лютого.
Окрім цього, прийняли рішення скасувати повноваження екс-президента ФБУ Володимира Продивуса. Нещодавно він оголосив про повернення на посаду, проте ФБУ не визнала його президентом.
Скандал в українському боксі. Хронологія подій
- У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика Кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
- У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламенту, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
- 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
- Навесні 2022 року Кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
- У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
- За кілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.
Володимир Продивус
- Очолював Федерацію боксу України з 2008 року;
- Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
- Один зі 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду;
- Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року;
- Є близьким соратником Умара Кремльова, із яким часто проводить час разом;
- За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
- Попри війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати Кремльова й Росію.