Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чим він хоче керувати? ФБУ відреагувала на повернення Продивуса

— 13 травня, 14:49
Чим він хоче керувати? ФБУ відреагувала на повернення Продивуса

Федерація боксу України не визнає Володимира Продивуса своїм легітимним презиентом.

Про це пресслужба ФБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Зміна прізвища в реєстрі та виграний незрозумілий суд не означає, що Продивус з 2015 року не переобирався на посаду президента і може бути ним довічно. Президент ФБУ без осередків! Чим він хоче керувати? Хіба що Гуровичем і Донатосом.
Якщо ви так поважаєте бокс і боксерську спільноту, прийдіть на вибори 8 червня. Запрошення надіслали Вам на три адреси, маємо надію, якщо колектив знову дасть Вам довіру, тоді Ви будете гідним керівником і покажете нам приклад, а не будете займатись популізмом на своїх сторінках!" - йдеться в заяві.

Скандал в українському боксі. Хронологія подій

  • У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
  • У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
  • 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
  • Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
  • У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
  • За кілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.

Володимир Продивус

  • Очолював Федерацію боксу України з 2008 року;
  • Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
  • Один зі 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
  • Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
  • Є близьким соратником Умара Кремльова, із яким часто проводить час разом;
  • За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
  • Попри війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати Кремльова й Росію.
Володимир Продивус Федерація боксу України

Володимир Продивус

Ексрегіонал Продивус оголосив про повернення на посаду президента ФБУ
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу
Президент ФБУ Шевченко: Схема колаборантів не спрацювала
Молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи
У ФБУ обурені рішенням IBA

Останні новини