Чим він хоче керувати? ФБУ відреагувала на повернення Продивуса

Федерація боксу України не визнає Володимира Продивуса своїм легітимним презиентом.

Про це пресслужба ФБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Зміна прізвища в реєстрі та виграний незрозумілий суд не означає, що Продивус з 2015 року не переобирався на посаду президента і може бути ним довічно. Президент ФБУ без осередків! Чим він хоче керувати? Хіба що Гуровичем і Донатосом.

