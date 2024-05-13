Чим він хоче керувати? ФБУ відреагувала на повернення Продивуса
— 13 травня, 14:49
Федерація боксу України не визнає Володимира Продивуса своїм легітимним презиентом.
Про це пресслужба ФБУ повідомила у своєму Telegram-каналі.
"Зміна прізвища в реєстрі та виграний незрозумілий суд не означає, що Продивус з 2015 року не переобирався на посаду президента і може бути ним довічно. Президент ФБУ без осередків! Чим він хоче керувати? Хіба що Гуровичем і Донатосом.
Якщо ви так поважаєте бокс і боксерську спільноту, прийдіть на вибори 8 червня. Запрошення надіслали Вам на три адреси, маємо надію, якщо колектив знову дасть Вам довіру, тоді Ви будете гідним керівником і покажете нам приклад, а не будете займатись популізмом на своїх сторінках!" - йдеться в заяві.
Скандал в українському боксі. Хронологія подій
- У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
- У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
- 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
- Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
- У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
- За кілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.
Володимир Продивус
- Очолював Федерацію боксу України з 2008 року;
- Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
- Один зі 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
- Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
- Є близьким соратником Умара Кремльова, із яким часто проводить час разом;
- За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
- Попри війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати Кремльова й Росію.