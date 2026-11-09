Внаслідок російського обстрілу пошкоджено офіс Київської обласної федерації боксу
Під час чергової російської атаки зазнало руйнувань приміщення Київської обласної федерації боксу у Броварах.
Про це заявив очільник федерації Юліан Москаленко.
Вибухова хвиля від прильоту поблизу завдала значної шкоди будівлі.
"Влучання неподалік, вибухова хвиля - і пошкоджене приміщення, у яке наша команда вклала багато праці та сил.
Для мене як президента федерації та для всієї нашої команди відкриття офісу було важливим кроком у розвитку боксу на Київщині. Ми створювали місце, де могли б разом із тренерами та спортсменами працювати над новими можливостями для нашої молоді. Щоб діти тренувалися, зростали, вірили у свої сили та мали майбутнє у своїй країні.
Боляче бачити наслідки руйнувань. Але наша рішучість працювати далі — сильніша.
Ми українці. Ми знаємо, як тримати удар, підтримувати одне одного й підніматися після найважчих випробувань. Нас так просто не зламати", - заявив Москаленко.
Попри завдані збитки, президент федерації наголосив, що команда не зупинить роботу та продовжить працювати надалі, а приміщення відбудують.
Раніше повідомлялось, що на війні з Росією загинув колишній український боксер та інтернаціональний чемпіон IBO.