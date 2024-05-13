Ексрегіонал Продивус оголосив про повернення на посаду президента ФБУ
Колишній президент Федерації боксу України та віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, Володимир Продивус оголосив про повернення на посаду.
Відповідну заяву ексрегіонал опублікував у фейсбуці.
"Вітаю шановну боксерську спільноту! Я повернувся на посаду президента Федерації боксу України. Перше завдання, яке я перед собою ставлю: відновити порядок та високі внутрішні стандарти Федерації, відродити єдність та взаємоповагу серед членів боксерської спільноти, витягти український бокс із кризи, в яку її завело некомпетентне керівництво рейдерів.
Для розвитку та успіху Федерації недостатньо одного популізму та гучних лозунгів про перезавантаження. У всі часи в бокс потрібно було вкладати, а не намагатись наживатися на ньому. Відсутність таких вкладень майже відразу проявляється у спаді спортивних результатів, що стало наслідком діяльності непрофесіоналів та гіркою реальністю сьогодення.
Запевняю, що у нашому виді спорту більш не буде місця пройдисвітам, рейдерам та фальсифікаторам. Моральні та етичні стандарти — основа нашої роботи. Ми виступаємо за професіоналізм і справедливість. Кожен, хто нехтує цими принципами, буде негайно відсторонений від боксу.
Зараз моя команда займається ревізуванням діяльності Федерації за останні два роки. Згодом цьому буде надана належна оцінка. Хочу подякувати за стійкість всім тим, хто намагався зберегти боксерський потенціал у час випробувань для Федерації та безграмотного керівництва рейдерів, які ставили власні амбіції вище за інтереси боксерської спільноти", — йдеться у заяві.
Скандал в українському боксі. Хронологія подій
- У жовтні 2020 року Федерація боксу України не лише висунула кандидатуру путінського ставленика кремльова на посаду голови Міжнародної федерації, а й підтримала її, що спричинило величезний скандал і резонанс в українському суспільстві;
- У грудні 2021 року відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України, на якій ніби-то переобрали чинного очільника організації Володимира Продивуса. Голосування відбулося з порушенням регламента, і 12 регіональних федерацій виступили із заявою про перевибори;
- 22 лютого відбулися перевибори президента Федерації - новим очільником став Кирило Шевченко;
- Навесні 2022 року кремльова без голосування переобрали головою IBA, а Продивус став віцепрезидентом організації;
- У липні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремльов, визнала Продивуса президентом Федерації боксу України;
- Закілька днів і Європейська конфедерація боксу визнала Продивуса президентом ФБУ.
Володимир Продивус
- Очолював Федерацію боксу України з 2008 року;
- Народний депутат 7-го скликання від Партії регіонів:
- Один зі 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942 - 1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду
- Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року
- Є близьким соратником Умара Кремльова, із яким часто проводить час разом;
- За неперевіреною інформацією, тітушки Продивуса були причетні до стрілянини у Броварах;
- Попри війну, вважає росіян братами та продовжує підтримувати Кремльова й Росію.
Що відомо про ФБУ Продивуса
- ФБУ й досі не розрахувалася з Українськими Отаманами. Сума вражає;
- За перехід у профі В'ячеслава Глазкова Продивус взяв 65 тисяч доларів;
- ФБУ незаконно дискваліфікувала Віктора Вихриста, не маючи на це жодних юридичних підстав, після того як боксер перейшов у професіональний бокс;
- Бронзовий призер ОІ-2008 В'ячеслав Глазков закликав гнати Продивуса з ФБУ поганою мітлою;
- Також скандального ексрегіонала звинувачують у дачі хабарів;
- Як федерація боксу Продивуса стала осередком "русского мира" в Україні;
- Шатернікова рознесла Продивуса за співпрацю з росіянином;
- Легендарний український тренер Юрій Сосновський заявив, що Продивус не має права очолювати федерацію;
- Також дії Володимира Продивуса засудив, назвавши їх цинічними, очільник НОК України Вадим Гутцайт.
Нагадаємо, вибори президента Федерації боксу України відбудуться 8 червня. Напередодні посаду голови ФБУ залишив Кирило Шевченко, який очолював її з лютого 2022 року. Обов’язки президента наразі виконує Олег Ільченко.