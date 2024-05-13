Ексрегіонал Продивус оголосив про повернення на посаду президента ФБУ

Колишній президент Федерації боксу України та віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, Володимир Продивус оголосив про повернення на посаду.

Відповідну заяву ексрегіонал опублікував у фейсбуці.

Запевняю, що у нашому виді спорту більш не буде місця пройдисвітам, рейдерам та фальсифікаторам. Моральні та етичні стандарти — основа нашої роботи. Ми виступаємо за професіоналізм і справедливість. Кожен, хто нехтує цими принципами, буде негайно відсторонений від боксу.



Зараз моя команда займається ревізуванням діяльності Федерації за останні два роки. Згодом цьому буде надана належна оцінка. Хочу подякувати за стійкість всім тим, хто намагався зберегти боксерський потенціал у час випробувань для Федерації та безграмотного керівництва рейдерів, які ставили власні амбіції вище за інтереси боксерської спільноти", — йдеться у заяві.