Федерація боксу України направила протест World Boxing відносно відновлення статусу російських спортсменів

Федерація боксу України направила протест World Boxing щодо рішення про зняття обмежень з російських боксерів.

Відповідна заява оприлюднена на сайті ФБУ.

"Федерація боксу України категорично не підтримує рішення World Boxing щодо повернення російських спортсменів до міжнародних змагань під національною символікою.

Офіційний протест уже направлено. Ми й надалі послідовно захищатимемо інтереси українського боксу та фундаментальні цінності міжнародного спорту", – йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, 30 липня поточного року Міжнародна федерація боксу (World Boxing) зняла усі санкції з Росії, накладені на неї у зв'язку з військовою агресією проти України.

Як відомо, наприкінці квітня World Boxing допустила росіян і білорусів у нейтральному статусі. Організація була створена у 2023 році як альтернатива Міжнародній боксерській асоціації (IBA).

У вересні 2025 року до організації приєдналася Україна. Очолює нову структуру колишній чемпіон світу та олімпійський призер Геннадій Головкін з Казахстану.