Федерація боксу України підтримала Кремльова. Офіційний лист

Джерело - Чемпіон.

Федерації боксу України написала листа в підтримку кандидатури генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA).

Як підтвердження додаємо копію того самого листа підписаного президентом Федерації боксу України Володимиром Продивусом.

"2020 рік став важким роком для всіх нас, для наших сімей, для національних федерацій та світового спорту. Однак я із задоволенням визнаю, що всі ми продовжуємо працювати в команді і зробили все можливе, щоб врятувати наш спорт від всіляких проблем. Ми чудово показали колективну роботу та справжній професіоналізм.

Однією з найважливіших та найважливіших подій є обрання нового президента AIBA яка відбудеться на конгресі Міжнародної боксерської асоціації з 12 по 13 грудня. Ми голосуємо за лідера, який може підтримувати стосунки з Міжнародним Олімпійським комітетом, а також відновити довіру Міжнародного олімпійської спільноти до нашого спорт вцілому. Тому на майбутньому Конгресі ми також повинні показати єдність і спільно обрати новий шлях для розвитку нашої організації та світового боксу.

Я впевнений, що Умар Назарович Кремльов - найкращий і найдостойніший кандидат на посаду президента AIBA, який має всі якості бути президентом.

Він людина, яка справді любить бокс, знає і розуміє цей вид спорту та його проблеми, а також поважають серед представників Національних федерацій. Він здатний побудувати стратегію розвитку олімпійського боксу і стати гарантом побудови професійного діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом.

Він продемонстрував, що ключові принципи його роботи будуються виключно на прозорості та чеснісності, де інтереси спортсменів та тренерів є прерогативою. Одним з головних ініціаторів підтримки спорту та здійснення необхідних реформам у нашому спорті, під час глобальної пандемії, є саме Умар Кремльов. Він наполегливо продовжує проводити акції з відновлення змагань, допомоги спортсменам та підтримки AIBA

Я переконаний, що в майбутньому ця людина зможе виправдати сподівання всієї боксерської спільноти і збільшити славні традиції нашого спорту.

Українська федерація боксу підтримує нашого друга Умара Кремльова на майбутньому конгресі."

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