Українська правда
Усі розділи
Клуб УП

Охота: Якщо триває війна, то мають існувати й певні правила для нейтральних спортсменів

Діана Звягінцева — 30 вересня 2026, 15:15
Федерація боксу України
Охота: Якщо триває війна, то мають існувати й певні правила для нейтральних спортсменів

Українська боксерка Ганна Охота здобула срібну нагороду на чемпіонаті Європи з боксу, який триває у болгарській Софії.

Після поразки у фіналі уродженка Горішніх Плавнів на церемонії нагородження проігнорувала представницю РФ Юлію Чумгалакову.

Чемпіон поспілкувався з Ганною про завоювання "срібла", рішення покинути подіум та майбутнє в боксі.

– Срібло завжди приносить змішані емоції. Що було у вас на душі наступного ранку, коли усвідомили, що отримали цю нагороду?

Наступного ранку після фіналу я відчувала виснаження та апатію до всього. Десь у глибині душі хотілося перемотати час на 10 годин назад і спробувати виправити моменти, які вже сталися. Мені хотілося бути поруч із рідними людьми, хотілося просто відпочити, але попереду була важка дорога додому. Ох, цей автобус, ця дорогаце найгірше, що можна було придумати…

– Ми всі бачили, як ви покинули подіум, аби не фотографуватися з росіянкою. Розкажіть про це рішення.

– Коли я отримувала медаль, я подумала: чому в мене немає права вибору? Якби це залежало від мене, я взагалі не стала б виходити на п'єдестал. Коли йдеш із подіуму і чуєш за спиною гімн, це дуже сильні емоції. Напевно, це просто антиутопія наших днів, просто безрозсудний час. Можна говорити багато, але я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли.

Якщо триває війна, то, напевно, мають хоча б дотримуватися певних правил і заходів: вихід із подіуму, нейтральний прапор. А тут ти просто приїжджаєш на змагання і маєш відчуття, ніби нічого не відбувається. Це боляче. Десь у цей момент гинуть люди, а тут просто змагання.

– Ви провели три поєдинки на чемпіонаті Європи. Який із них був найбільш складним фізично, а який морально?

Кожен по-своєму важкий. Не можу точно описати свій стан, тому що я просто була в моменті й проходила бої за одним регламентом. Я прокидалася вранці о 5:50, їхала на зважування, поверталася, їла, приводила тіло до ладу: масаж, різні процедури. Потім сон або прогулянка, можливо, книга, знову їла, збиралася на бій і їхала боксувати.

Після цього поверталася, їла, приймала душ, лягала спати – і все починалося знову: зважування... Для мене відчуття втоми приходило ввечері перед сном. Воно яскраво говорило мені: "Ти велика молодець, так і продовжуй. Скоро ти прийдеш до своєї мети".

– 48 кг не олімпійська вагова категорія. Чи плануєте підніматися вище наступного року, аби поборотися за ліцензію на Олімпійські ігри-2028?

– Для мене це поки неактуально, оскільки ми з моїм тренерським штабом ще не обговорювали подальші дії. Зараз у мене повноцінний заслужений відпочинок. Я майже півтора роки працювала без відпочинку. Тому не дочекаюся моменту, коли зможу розвіяти думки й відчути щось нове.

Додам, що для переходу у вищу вагову категорію потрібна індивідуальна робота. Щоб її створити, потрібні великі ресурси, тому перехід залежить не лише від мене. Але він цілком можливий.