Це рішення узгоджене з МОК: віцепрезидент ФБУ – про те, що Росія та Білорусь стали членами World Boxing

Перший віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Манчак у розмові з Чемпіоном прокоментував рішення Виконавчої ради World Boxing прийняти заявки на вступ від федерації Росії та Білорусі.

Манчак заявив, що повернення було неминучим, але мало статися значно пізніше. На його думку, це рішення узгоджували з Міжнародним олімпійським комітетом.

"На мою думку це рішення узгоджене з МОК, бо World Boxing ще немає повного визнання, хіба тимчасове, і всі стратегічні рішення ухвалюються з консультаціями з МОК. Дуже швидко це сталося. Ще у неділю я спілкувався з керівництвом WB, мені сказали, що це неминуче, але не зараз. Що сталося за 3 дні, мені на жаль невідомо".

ФБУ засуджує рішення щодо повернення росіян до будь-яких змагань. Організація зараз буде консультуватися з Міністерством молоді та спорту та НОК України щодо подальших рішень.

"Ми офіційно проти й засуджуємо будь-яке рішення МОК та світових організацій про допуск спортсменів країн-агресорів до змагань, це позиція федерації боксу України. Тут не доречно казати про дітей, коли вони щоденно вбивають наших дітей! Зараз ФБУ, буде проводити консультації з Мінмолодьспорту, з НОК України, що до наших подальших дій та писати ноту протесту в WB, вимагати розʼяснень на якій підставі та яким чином це сталося, а також на яких умовах тепер спортсмени країн агресорів будуть брати участь у змаганнях. Зараз проведемо консультації та виробимо подальшу позицію, ґрунтуючись на тому, що нам відповість WB та які рекомендації дасть нам Мінмолодьспорту та НОК України".

Також Олександр Манчак розкритикував рекомендацію МОК, ухвалену наприкінці 2025 року, щодо повернення юнаків з Росії та Білорусі до міжнародних змагань під власними прапорами.

"Нагадую що є рекомендації МОК щодо участі спортсменів країн агресорів. Вони виступають без своєї символіки, без прапора та гімну та без знаків своїх країн на формі, але в грудні 2025 року на виконкомі МОК було ухвалено ганебне рішення щодо допуску спортсменів усіх вікових груп, окрім дорослих. Тож МОК змінив свої рекомендації мотивуючи своє рішення тим, що спорт поза політикою і діти не мають відношення до війни, а спорт навпаки повинен обʼєднувати".

Після цієї рекомендації низка міжнародних федерацій також повернула представників країн-агресорок – волейбол, водні види спорту, фехтування та шахи. В самбо, дзюдо та тхеквондо змагатимуться й дорослі спортсмени.

World Boxing – міжнародна організація, яка регулює любительський бокс. Вона була створена у 2023 році для того, щоби бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською IBA. Україна стала членом World Boxing лише 23 вересня 2025 року.

У листопаді було обрано нового президента організації, яким став легендарний казахстанський боксер Геннадій Головкін.