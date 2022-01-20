Головне
Українці провалили індивідуальну гонку в Антгольці
Сьогодні 16:56 771 1
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 23:42 11565 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 23:28 5943
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Сьогодні 23:21 133
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 22:59 7740
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Сьогодні 22:33 311
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Сьогодні 22:03 597
Українська Суперліга. Миколаїв - Харківські Соколи: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:09 448
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Сьогодні 17:39 405
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Сьогодні 17:36 738
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:03 591
НБА представила ТОП-10 моментів дня
НБА представила ТОП-10 моментів дня Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:02 154
ФБУ представила ТОП-10 моментів тижня у Суперлізі
ФБУ представила ТОП-10 моментів тижня у Суперлізі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:44 155
15-річний нападник Палмейрас забив шикарний гол у падінні через себе
15-річний нападник Палмейрас забив шикарний гол у падінні через себе Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:09 532
Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем
Усик пірнув у ополонку та привітав усіх з Водохрещем Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:02 471
Костюк після перемоги гарно відпочила у басейні
Костюк після перемоги гарно відпочила у басейні Віктор Слюсаренко
Вчора 14:08 517
Гравці Шахтаря скупалися у Середземному морі
Гравці Шахтаря скупалися у Середземному морі Віктор Слюсаренко
Вчора 13:27 348
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй
Дивний вибір: Могні забив найкращий гол дня на Кубку африканських націй Віктор Слюсаренко
Вчора 10:02 389
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри
Нападник Удінезе збив наставника Лаціо, в якого злетіли окуляри Віктор Слюсаренко
Вчора 07:31 775
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Андрій Твердохліб
18.01.2022 21:06 8259 1
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2022 17:01 6681 1
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО
Коваленко віддав переможний асист у матчі проти Мілана. ВІДЕО Андрій Дунець
18.01.2022 09:10 13765
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою
Українка з UFC релаксує у басейні з холодною водою Віктор Слюсаренко
17.01.2022 23:32 772
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила
Тенісистка завчасно відсвяткувала перемогу на Australian Open, забувши правила Віктор Слюсаренко
17.01.2022 21:01 1590
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька
Голкіпер-невдаха у день провального матчу Кубка Африки втратив батька Віктор Слюсаренко
17.01.2022 17:02 1118
Прямі трансляції

Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи

Сьогодні 22:03 Андрій Твердохліб 597 0
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
#Кремльов, #Продивус, #ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Президент федерації боксу України Володимир Продивус в обіймах президента Міжнародної федерації боксу Умара Кремльова передав привіт українцям прямо з Москви.

Продівус запевнив, що Україна та Росія - братні народи.

"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?" - Запитує у співрозмовника росіянин, на що Продивус погоджується, підкреслюючи, що українці та росіяни є "єдині слов'яни, брати".

За нашою інформацією, президента ФБУ час від часу викликають до Москви на поклін.

Нагадаємо, восени 2020 року ФБУ в особі ексрігіонала Продивуса підтримала кандидатуру Кремльова на посаду очільніки IBA.

"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39196
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад матчів чоловічого хокейного турніру 9090
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8016
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 5943
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7740
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11565