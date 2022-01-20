Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи

Джерело - Чемпіон.

Президент федерації боксу України Володимир Продивус в обіймах президента Міжнародної федерації боксу Умара Кремльова передав привіт українцям прямо з Москви.

Продівус запевнив, що Україна та Росія - братні народи.

"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?" - Запитує у співрозмовника росіянин, на що Продивус погоджується, підкреслюючи, що українці та росіяни є "єдині слов'яни, брати".

За нашою інформацією, президента ФБУ час від часу викликають до Москви на поклін.

Нагадаємо, восени 2020 року ФБУ в особі ексрігіонала Продивуса підтримала кандидатуру Кремльова на посаду очільніки IBA.

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