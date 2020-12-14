 Два ганебних ватних дна. Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал | Блоги | Champion.com.ua
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"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал

Сьогодні 10:47 Valeriy Ruchka 5202 9
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал

Джерело - Чемпіон.

12 грудня, відбулося онлайн засідання Конгресу Міжнародної федерації любительського боксу, за результатами якого було обрано президентом AIBA на наступні чотири роки росіянина Умара Кремльова.

Кандидатуру Кремльова підтримала переважна більшість країн серед 155 тих, хто голосував. У заключному турі росіянин набрав 86 голосів серед 77 необхідних для перемоги. Серед тих віддав голос за росіянина була і Україна. Нашу країну представляв президент ФБУ і член виконкому AIBA Володимир Продивус.

Це не можна назвати сенсацією чи сюрпризом. Продивус і раніше декларував свою підтримку Кремльову. А Федерація боксу України написала листа в підтримку кандидатури генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA).

"Один з головних ініціаторів необхідних реформ в нашому спорті під час глобальної пандемії - Умар Кремльов. Він наполегливо докладає зусиль для продовження змагань, допомоги спортсменам і підтримує AIBA в цілому. Це найкращий доказ його лідерських якостей, розуміння проблем боксу та спорту в цілому, так само як і розуміння рішень поставлених завдань, що зараз вкрай важливо для AIBA, - зазначав Продивус.

Звісно, таке рішення української федерації отримало шквал критики. Зокрема український тренер В'ячеслав Сенченко написав: 

"Україна голосувала за Кремлева? Це дно"

Йому відповів керівник пресслужби Федерації боксу України Олександр Подаваленко:

"Що з цього всього - дно? Для того щоб хоч щось стверджувати, треба ознайомитися з програмою всіх кандидатів і знати їх реальні кроки спрямовані на підтримку AIBA. Ну ж не знає цього ніхто і інформацією не володіє, але впевнено стверджує, що все пропало.

Дайте людям працювати, і давайте про людей судити по їх діяльності. У нашому випадку за діями на посаді президента AIBA. Його підтримало 86 країн. Це про щось говорить. Неможливо купити 86 країн".

Українці теж не стримувалися у своїх коментарях під новиною:

"Зробили скандал в АІБА через президента-бандюгу і вибрали замість нього нового бандюгу. Український бандюга Продиус потирає руки".

"Воно ще вписується за Кремльова, гниль смердюча.
Ви(ФБУ)-продажні клоуни,які вибрали істоту з вадами розумового розвитку, декількома судимостями і одного з численних вилизувачів Путіна- президентом АІВА, напередодні Олімпіади. Ідіть до бісової матері, манкурти!"

"Почитайте інтерв’ю цього дядька і ви зрозумієте, що це-гідроцефал на всю голову. Як можна бути такими продажними, щоб вибрати "это" президентом АIBA?"

"R.I.P. любительський бокс. Чекайте тепер нові циркові номери від суддів на Олімпіаді і нових Євгєніїв Тіщенків зі званням олімпійського чемпіона. Згадаєте мої слова, Хижняка на Іграх засудять і зроблять чемпом Бакши".

"ФБУ разом з цим дятлом Кремлевским два чобота пара, два ганебних ватних дна("

Пізніше Керівник пресслужби Федерації боксу України Олександр Подаваленко прокоментував рішення віддати голос за росіянина Умара Кремлева на виборах президента AIBA.

"Що стосується виборів, то ми підтримали того кандидата, хто не на папері і без порожніх слів і обіцянок, а своїми діями допоміг AIBA встояти на плаву в найгірший час. Хто реально підставив плече, а не просто поради роздавав.

Підтримали того, хто представив боксерської громадськості реальну програму розвитку, яка стала найбільш ефективною і доречною для більшості країн світу. Як результат - за Кремлева віддали свій голос 86 країн, серед яких і ми. Я повторю ще раз - 86 країн світу.

Ніхто й гадки не має, який тиск здійснюється на наш вид спорту. Ніхто не знає, в який ми були фінансової ситуації, і ніхто не знає, хто, як і чому з цього всього допоміг вирулити. Це і зберегло бокс в програмі Олімпійських ігор і т.д. Сподіваюся, далі ми новин отримаємо ще багато і дуже позитивних.

Хтось із вас вважає, що такий вибір поганий, хтось довіряє нам. Благо, останніх в рази більше. Спасибі, за дзвінки і особисті повідомлення. І благо те, що ця довіра приносить всім нам плоди у вигляді тріумфальних перемог українського боксу.

Дайте працювати так, як це робимо ми, і що дає результат.

За порадами будемо звертатися в разі потреби. Рубати з плеча - це не про міжнародну роботу. З багатьма підходами, які озвучуєте ви, то можна взагалі зав'язувати міжнародні поїздки і виступи, щоб тільки не перетинатися з російськими. А Казахстану, Англії, Ірландії, Ірану, Румунії та ряду інших країн, з ким наших бійців засуджували, взагалі оголошувати бойкот на державному рівні.

А якщо серйозно, то я в цілому за те, щоб кожен займався своєю справою ... ".

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