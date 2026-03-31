Він побачить речі, яких раніше не бачив, – Околі оцінив спільний табір Джошуа та Усика

Британський супертяж Лоуренс Околі поділився думкою з приводу тренувального табору Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Його слова передає Seconds Out.

33-річний боксер вважає, що такі спільні заняття позитивно вплинуть на Ей Джея. За словами Околі, Усик дозволить йому побачити ті речі, яких він раніше не помічав.

"Це круто. Зрештою, ти можеш тренуватися з людьми, з якими бився. Все це здорово. Мені не подобається лише те, що Джошуа розуміє, що двічі програв Усику. Але йому не потрібно божеволіти через це. Я це високо ціную, тому що тренування з Усиком підштовхне Джошуа набрати кондиції. Він побачить речі, яких раніше не бачив. Це інша школа боксу, тому я бачу у цьому вигоду для нього", – сказав Лоуренс.

Також про спільний табір Усика та Джошуа висловився чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі. На його думку, українець та його команда дуже вчасно з'явились у житті Ей Джея, який наприкінці 2025 року потрапив у смертельну ДТП. У ній загинуло двоє тренер-друзів британського боксера.

Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що Ентоні вже приписують ймовірну битву з Ділліаном Вайтом, який дико розкритикував його дружбу з непереможеним українцем.