Відомий блогер вийде в ринг з Джервонтою Девісом

Відомий блогер та боксер Джейк Пол вийде в ринг проти чемпіона світу за версією WBA Джервонти Девіса.

Про це повідомив Едді Гірн в інтерв'ю Fighthype.

"Бій з Чавесом-молодший – хороший крок для Джейка. Та головною подією стане поєдинок проти Джервонти Девіса в листопаді.

Після цього ми подумаємо про нові виклики, можливо, навіть про Ентоні Джошуа. Бій проти Чавеса – розумне бізнес-рішення, але Чавесу треба серйозно підготуватися, бо часу мало, а йому буде дуже несолодко", – розповів промоутер.

Зазначимо, що бій проти Чавеса заплановано на 28 червня. Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі.

До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.

Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона.

Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.