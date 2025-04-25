Відомий блогер вийде в ринг з Джервонтою Девісом
Відомий блогер та боксер Джейк Пол вийде в ринг проти чемпіона світу за версією WBA Джервонти Девіса.
Про це повідомив Едді Гірн в інтерв'ю Fighthype.
"Бій з Чавесом-молодший – хороший крок для Джейка. Та головною подією стане поєдинок проти Джервонти Девіса в листопаді.
Після цього ми подумаємо про нові виклики, можливо, навіть про Ентоні Джошуа. Бій проти Чавеса – розумне бізнес-рішення, але Чавесу треба серйозно підготуватися, бо часу мало, а йому буде дуже несолодко", – розповів промоутер.
Зазначимо, що бій проти Чавеса заплановано на 28 червня. Влітку минулого року Хуліо переміг колишнього бійця UFC Юрая Холла в андеркарті бою Пола проти Майка Перрі.
До цього Чавес-молодший не проводив боїв з грудня 2021 року. Протягом кар'єри він бився проти Канело (програв), Серхіо Мартінеса (програв), Анджея Фонфари (програв) та інших боксерів.
Нагадаємо, Джейк в останньому поєдинку здолав легендарного Майка Тайсона.
Також американець заявив, що Сауль Канело Альварес уникнув бою з ним.