Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

WBA зобов’язала Джервонту Девіса захистити титул у бою зі Скофілдом

Сергій Шаховець — 26 травня 2026, 18:55
WBA зобов’язала Джервонту Девіса захистити титул у бою зі Скофілдом
Джервонта Девіс
Getty Images

Світова боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона організації у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) провести бій проти непереможного Флойда Скофілда-молодшого (19-0, 13 КО).

Про це повідомляє The Ring.

За інформацією джерела, WBA офіційно санкціонувала бій після запиту команди Скофілда, яка наполягала на призначенні титульного поєдинку.

Джервонта Девіс наразі володіє статусом "чемпіона у відпустці", який отримав у січні 2025 року. Востаннє американець виходив у ринг у березні 2025-го, коли його бій із Ламонтом Роучем завершився нічиєю.

Його майбутній суперник Флойд Скофілд-молодший залишається непереможним на професійному рингу та розглядається як один із проспектів у дивізіоні.

Скофілд уже фігурував у контексті можливого бою за вакантний титул, однак тепер отримає шанс зустрітися у поєдинку за повноцінний пояс WBA.

Раніше повідомлялося, що Девіс розпочав перемовини щодо реваншу з Ісааком Крусом (28-3-2, 18 KO).

Джервонта Девіс Флойд Скофілд

Джервонта Девіс

Неймовірний боксер, з яким ніхто й близько не міг зрівнятися: "Залізний Майк" оцінив кар'єру скандального Девіса
Реванш через 4 роки: скандальний Девіс веде переговори про бій із Крусом
Тренер Джервонти анонсував повернення боксера на ринг
У штаті Меріленд видали ордер на арешт відомого боксера Девіса
Жертвою у цій справі є Джервонта, – адвокат Девіса шокував деталями арешту боксера

Останні новини