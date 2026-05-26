WBA зобов’язала Джервонту Девіса захистити титул у бою зі Скофілдом

Світова боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона організації у легкій вазі Джервонту Девіса (30-0-1, 28 КО) провести бій проти непереможного Флойда Скофілда-молодшого (19-0, 13 КО).

Про це повідомляє The Ring.

За інформацією джерела, WBA офіційно санкціонувала бій після запиту команди Скофілда, яка наполягала на призначенні титульного поєдинку.

Джервонта Девіс наразі володіє статусом "чемпіона у відпустці", який отримав у січні 2025 року. Востаннє американець виходив у ринг у березні 2025-го, коли його бій із Ламонтом Роучем завершився нічиєю.

Його майбутній суперник Флойд Скофілд-молодший залишається непереможним на професійному рингу та розглядається як один із проспектів у дивізіоні.

Скофілд уже фігурував у контексті можливого бою за вакантний титул, однак тепер отримає шанс зустрітися у поєдинку за повноцінний пояс WBA.

Раніше повідомлялося, що Девіс розпочав перемовини щодо реваншу з Ісааком Крусом (28-3-2, 18 KO).